Bas geç devreye girdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün mahalle ziyaretlerinde vatandaşlardan aldığı talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaş odaklı hizmeti çalışma prensibi olarak benimseyen Düzce Belediyesi, Başkan Dr. Faruk Özlü’nün mahalle ziyaretlerinde vatandaştan birebir aldığı şikayet ve talepler doğrultusunda beklentilerin karşılanması için çalışmalarına hız verdi. Son mahalle ziyaretlerinde Derelitütüncü ve Koçyazı arasındaki bağlantıyı sağlayan ve ayrıca Kapalı Pazaryerine yayaların ulaşımını kolaylaştırması amacıyla talep edilen kavşak noktasına basgeç sistemi Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi.

Kalıcı Konutlar Bağlantı yolu üzerinde bulunan, Ömer Halisdemir ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarlarını birbirine bağlayan dönel kavşak öncesinde yayaların ve kavşak içindeki araçlarında kolay dönüş sağlaması açısından büyük önem yaşıyan basgeç uygulaması sayesinde hem yayaların Bağlantı Yolu üzerinde karşıdan karşıya geçmesi kolaylaşacak hem de araç trafiği nispeten daha kontrollü sağlanmış olacak.

DÜZCE 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:12

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