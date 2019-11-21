Camide yangın

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– Düzce’nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyü camisinde yangın çıktı. Çıkan yangını vatandaşlar ve itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca İlçesi Esmahanım köyünün camisinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından, köylü vatandaşların da yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle camide büyük maddi hasar oluşurken çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

DÜZCE 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:13

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