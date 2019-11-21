Sigaradan ve kirli havalardan uzak durun

– Dünya KOAH Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle KOAH hastalığına dikkat çekilirken uzmanlar kirliliğin yoğun olduğu ana yollardan uzak durulması, açık hava egzersizinden kaçınarak iyi havalandırılan bir odada ya da spor salonunda yapılması ve evde sigara içilmemesi, mum ve şömine kullanımının azaltılması gibi tavsiyelerde bulundular.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Toraks Derneği’nin Dünya KOAH Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle KOAH hastalığına dikkat çekildi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, sağlık çalışanları, öğrenciler, KOAH hastaları ve hasta yakınları katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ege Güleç Balbay, Dünya KOAH Günü kapsamında hazırlanan bu program ile KOAH’ın, tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmasına karşın, kamuoyu tarafından yeterince bilinmeyen bir hastalık olduğunu söyleyerek bu hastalık hakkında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Toplum içerisinde KOAH hastası olduğunu bilmeden yaşamını sürdürmeye çalışan birçok kişi olduğunu söyleyen Balbay, bu tür etkinliklerin toplum içerisinde tanınmasını sağlayacağını dile getirdi.



“Tedavi edilebilir bir hastalık”

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Biriminden Uzm. Dr. Nazlı Zeynep Uslu KOAH nefes yollarında mikroplarla oluşmayan bir iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir akciğer hastalığı olduğunu belirterek, KOAH için basit ve ağrısız bir test olan “nefes ölçüm testi” ile kolayca tanı konulabildiğini ve KOAH’ın erken tanısının, hastalığa bağlı sakatlık ve ölüm oranlarını azaltacağını vurguladı.

40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan veya meslek icabı ya da çevresel ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları hekimi tarafından görülüp, nefes ölçüm testini yaptırması gerektiğini vurgulayan Dr. Uslu, KOAH’ın ilerleyici bir hastalık olmasına karşın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun altını çizdi.

KOAH’la baş etmek için; sigara içmenin bırakılması, grip ve zatürre aşılarının yaptırılması, KOAH ilaçlarının doğru şekilde kullanılması, hareketsiz kalınmaması, iyi ve doğru beslenilmesi, stresten uzak durulması, oksijen tedavisinin kullanılması ve atakların kontrol altına alınması gibi faktörlere dikkat edilmesi gerektiğini önemle dile getiren Dr. Nazlı Zeynep Uslu, ilaçlar ve tavsiyeler etkin kullanılmadığı takdirde, tedavinin etkili olmayacağını katılımcılarla paylaştı.



“KOAH ve Hava Kirliliği” başlıklı sunum yapan Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Biriminde görev yapan Dr. Nevra Ezgi Yaşlı, tarlalarda anız yakmak, evlerde katı yakıt kullanmak ve trafik gibi nedenlerle havanın kirlendiğini söyleyerek, hava kirliliğine bağlı olarak yaşanan hastalıklar sonucu hayatını kaybeden sayısının ciddi oranda olduğunu ifade etti. Hava kirliliğini önlemek için önce havayı kirletmemeyi öğrenmemiz gerektiğini vurgulayan Dr. Nevra Ezgi Yaşlı, hava kirliliğinden korunmak için; hava kalitesini takip etmeyi öğrenmeyi, verilen hava kalitesi verilerine göre dış ortam aktivitelerinin planlanması, kirliliğin daha yoğun olduğu ana yollardan uzak durulması, açık hava egzersizinden kaçınarak iyi havalandırılan bir odada ya da spor salonunda yapılması ve evde sigara içilmemesi, mum ve şömine kullanımının azaltılması gibi tavsiyelerde bulundu. Program, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

DÜZCE 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:13

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