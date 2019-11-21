Şampiyonanın galibi Beyciler Ortaokulu oldu

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– 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Bocce Düzce temsilciliği tarafından öğretmenlerin katıldığı turnuva düzenledi. Turnuvanın şampiyonu Beyciler Ortaokulu öğretmenleri oldu.

Düzce Bocce il temsilciliği 24 Kasım Öğretmenler Gününü unutmadı. İl temsilcisi Duygu Demirtaş önderliğinde Düzce Gençlik Merkezi Bocce Sahasında sadece öğretmenlere yönelik bocce müsabakaları düzenlendi. 7 okulun katıldığı ve yarışmaya katılan öğretmenlerin kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar sonunda Beyciler Ortaokulu birinci, Pakmaya Ortaokulu ikinci, Yunus Emre Ortaokulu üçüncü ve Bahçeşehir Koleji dördüncü oldu.

DÜZCE 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:13

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