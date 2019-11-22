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Havacılıkta yerli ve milli olmanın önemi vurgulandı

İHA

– Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, ülkemizin mühendislik ve işçilik olarak dünyanın en iyi üç ülkesinden biri olduğunun altını çizdi.

Havacılıkta yerli ve milli olmanın önemi vurgulandı

– Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, ülkemizin mühendislik ve işçilik olarak dünyanın en iyi üç ülkesinden biri olduğunun altını çizdi.
Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Havacılığımız, Yerli ve Milli Olmak” başlıklı konferansta, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, öğrencilerle bir araya geldi.
Cumhuriyet Konferans Salonu’nda düzenlenen programda Dünyada satın alma bazında ülkelerin GSMH ile ilgili bilgiler paylaşarak sözlerine başlayan Halil Tokel, 2050 yılında D8 ülkelerinin birleştiğinde ekonomik olarak üçüncü, İslam ülkelerinin birleştiğinde ise birinci olabileceklerini söyledi. Türk havacılık tarihiyle konferansına devam eden ve günümüzde havacılık sektörünün tasarımdan üretime kadar toplumun gündemine yerleştiğini ifade eden Tokel, dünyada havacılık sektöründe sürdürülebilir olmanın önemine vurgu yaparak ülkemizin bu alanda dünyanın en iyisi olabileceğini işaret etti.
1930’lu yıllarda yan sanayisi, mühendisi, teknisyeni olmadan Nuri Demirağ gibi girişimcilerin öncülüğünde dünyanın en iyi uçaklarını ürettiğimize dikkat çeken Halil Tokel, yapılan çalışmaların sürdürülebilir olmamasından dolayı uzun süreçte sektörün gelişemediğini sözlerine ekledi. Son yıllarda ise ülkemizin ürettiği uçak ve helikopterlerden örnekler vererek sunumunu sürdüren Tokel, ülkemizin mühendislik ve işçilik olarak dünyanın en iyi üç ülkesinden biri olduğunun altını çizdi. Düzce’nin coğrafi yapısı, sanayisi ve üniversitesiyle havacılık sektöründe sanayi ürünleri üretebilecek potansiyeli barındırdığını ifade eden Tokel, önümüzdeki süreçte Düzce’de de bu tür çalışmaların başlayabileceğine değindi.
2023 vizyonu doğrultusunda hava sanayinde yüzde yüz yerli olmamız gerektiğini dile getiren Halil Tokel, THY Teknik A.Ş.’nin yerlileştirdiği ürünler hakkında bilgiler paylaşarak konferansını sonlandırdı.
Halil Tokel’in konuşmasının ardından Nuri Demirağ’ın torunu Bilge Kum, kürsüye davet edildi. Nuri Demirağ’ın havacılık sektöründe büyük vizyoner ve vatansever bir girişimci olduğunu belirten Bilge Kum, O’nun tüm sermayesini uçak sanayisine aktardığını ifade etti. Toplu iğnenin dahi üretilemediği bir dönemde A sınıfı uçak üreten Nuri Demirağ’ın gençliğe büyük bir örnek olduğunu söyleyen Bilge Kum, yerli üretimin önemini dile getirdi.
Programın sonunda Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından Halil Tokel ve Bilge Kum’a plaketleri ve hediyeleri takdim edildi. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, her iki konuşmacıya da teşekkür ederek havacılıktaki gelişmeler hakkında güzel bir ufuk ve perspektif çizdiklerini belirtti.

DÜZCE

22 Kasım 2019 Cuma

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