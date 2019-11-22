Başkan Özlü “Hatlar optimize edilecek, sıklaşacak”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, göreve geldiği ilk günden itibaren büyük önem atfettiği ‘Toplu Ulaşım Sistemi’nin iyileştirilmesi konusunda çalışmaların yaklaştığını açıkladı.

Düzce Belediye Meclisinde düzenlenen ‘Toplu Ulaşım Sistemi Proje’ tanıtım toplantısı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında DTSO başkanı Tuncay Şahin ve konuyla ilgili yetkililerin katılımı ile yapıldı. Düzce ölçeğinde daha önce birçok şehirde ulaşım sistemleri düzenleme konusunda uzman isimlerin hazırladığı proje hakkında konuşan Başkan Özlü şehir içi toplu ulaşım sisteminin yıllık 8 Milyon TL’den fazla zarar ettiğini yineleyerek “Arkadaşlar biz bu sistem üzerinde geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana çalışıyoruz. Yani seçimin hemen ardından gündemimize aldığımız konu bu oldu. Yılda 8 Milyon TL zarardan söz ediyoruz, bu mebla Düzce için çok önemlidir, yazık bu zarara. Bu para ile Asar Suyu rekreasyonunu baştan sona yapabiliriz. Mahallelerimize pazaryeri, talep edilen her projeyi yapabiliriz. Hatlarımızın ciddi bir optimizasyona ihtiyacı var. Buraya en uygun projeyi hazırlayan arkadaşların 6 aylık gözlemi var, sistemi yeniden yapılandırıyoruz. İlimizde günlük 50 bin yolcu toplu ulaşımı kullanıyor. Otobüslerimiz büyük, yolcu sayısı az. Elimizdeki araçlar eskidi, bir otobüsün günlük yaptığı kilometre 300’ü buluyor. Buna acilen çözüm üretmek zorundayız” şeklinde konuştu.



“Şirketi belediye değil, girişimci kuracak”

Düzce Ulaşım A.Ş. fikrinin nasıl ortaya çıktığı ve sistem hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Özlü toplu ulaşım sistemini işletecek girişimcileri bu projeye teşvik edeceklerini söyleyerek “Ulaşım sisteminde Kooperatif kurulması ve bu şekilde işletilmesi hem kurumun sağlamlığı hem de sermaye açısından riskli görünüyor. İhtimal ve seçenekleri değerlendirdik. Düzce’nin toplu ulaşımına en uygun olan ve kurumumuzu zarardan kurtaracak olan bir şirket eliyle bu hizmetin sağlanmasıdır. İhale sistemi ile yapacağımız bu çalışmada girişimci arkadaşlardan bir şirket kurmalarını talep edeceğiz: Düzce Ulaşım A.Ş. Kurulan bu konsorsiyum ya da şirket ihale ile bu hizmeti sağlayacak, biz kurum olarak hizmet alacağız. Bilet fiyatları, otobüslerin donanımı, hatların sistemi tamamen bizim kontrolümüzde olacak. Bakın arkadaşlar bize söyleyenler oldu, daha önce yapıldı diye. Bu öyle bir iş değil, biz hat satmıyoruz” dedi.



37 hatta 90 araç çalışıyor

Yeni projenin hakkında sunum yapan Ulaşım Uzmanı Bekir Ilıcalı, mevcut durum, öneriler ve proje içeriği hakkında bilgiler aktararak sahada yürütülen çalışmalarda toplu ulaşım sisteminin teknik ve nicelik durumlarını aktardı. Mevcut hatlar ile olması gereken sistemi karşılaştırarak anlatan Ilıcalı “üniversite, hastane ve şehrin ana merkez noktaları yolcu üretimi açısından önemli yerlerdir. Mevcut durumda 51 km uzunluğunda bir hat olduğunu tespit ettik, bu bir yolcunun yaklaşık 1,5 saat sistem içinde kalması demektir. Büyükşehirlerde dahi en uzun hat 20 km üzerine çıkmaz. Bu sistemi hatları bölerek ve gereken yerlerde aktarma istasyonları oluşturarak yeniden düzenlemek gerekiyor” şeklinde konuştu. Toplantı, ulaşım uzmanlarının konuyla ilgili yöneltilen soruları yanıtlaması ve hazırlanan örnek hatlar ile elektronik sistem hakkında bilgiler aktarması ile sona erdi.

DÜZCE 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:14

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