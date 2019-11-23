Bolu’da Bahçeşehir Koleji’ne büyük ilgi

Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsü tarafından Highway AVM’de açılan stantlar büyük ilgi gördü. Ara tatil boyunca alışveriş merkezine giden çocuk ziyaretçiler stantlara akın ettiler.
Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsü 1822 Kasım tarihleri arasında ki ara tatilde Highway AVM’de stant açtı. 16 19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerde denge oyunları, ritim, yüz boyama, İngilizce atölyesi, robotik kodlama, hemsball, kitap ayırıcı atölyesi, ebru sanatı, koridor oyunları, oyuncak enstürman yapım atölyesi ve değişik yarışmalar yapıldı.
Bahçeşehir Koleji’nin kurduğu stantlar büyük ilgi gördü. AVM’yi ziyaret eden minikler stantlarda gönüllerince eğlenirken, aileleri de çocuklarını izleyerek zaman geçirdiler.
DÜZCE
23 Kasım 2019 Cumartesi
- İMSAK 06:15
- GÜNEŞ 07:44
- ÖĞLE 12:47
- İKİNDİ 15:16
- AKŞAM 17:39
- YATSI 19:03