Uğurlu öğretmenler günlerini kutladı

Düzce Özel Uğur Anadolu ve Fen Lisesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Düzce Özel Uğur Anadolu ve Fen Lisesi yönetici, öğretmen ve personeli düzenlenen programda bir araya geldi. Düzenlenen programda öğretmenler gönüllerince günlerini kutladı hem de samimi anlar yaşandı.

Programda konuşan Okul Kurucusu Gökhan Sarıgül; “Başta şehit olan öğretmenler olmak üzere bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlarım. Bu zor bir meslektir. Gelecek nesilleri şekillendiren kutsal bir mesleğimiz var” dedi.

Konuşmaların ardından ise Okul yönetimi tarafından hazırlanan hediyeler öğretmen ve personele Düzce Özel Uğur Okulları kurucusu Gökhan Sarıgül ve idarecileri tarafından verildi. İlk hediyeyi ise Gökhan Sarıgül emekli öğretmen olan kayınpederine verdi. Ardından da eşleri de eğitimci olan öğretmenler birbirlerine hediyeler verdiler.

Program toplu fotoğraf çekiminin ardından öğretmenlerin çalan müzik eşlik etmeleriyle sona erdi.

DÜZCE 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:15

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