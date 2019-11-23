Dünya ve Avrupa Muaythai Şampiyonu Bediha Taçyıldız, son Avrupa Şampiyonluğu'nu 10 Kasım’da yaşadı. 4 Dünya 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Bediha Taçyıldız, Avrupa şampiyonu olarak 1. kürsüsüne 10 Kasım'da çıktığını ve ağladığını söyledi.

Türkiye’nin Muaythai’de yetiştirdiği en önemli isimlerden olan 3 Dünya ve 4 Avrupa Şampiyonluğu bulunan Bediha Taçyıldız, son Avrupa Şampiyonluğu’nun ardından Düzce’ye gelerek antrenmanlarına devam ediyor. 410 Kasım 2019’da 410 Kasım 2019 Belarus’un Minsk şehrinde yapılan turnuvada 10 Kasım tarihinde rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu olan Bediha Taçyıldız, Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği günde yapılan seremoni ile altın madalyasını almıştı. Şampiyonanın sona ermesiyle birlikte eğitim aldığı Düzce’ye dönen Bediha Taçyıldız, antrenmanlarına da yeniden başladı. Avrupa Şampiyonası'nı değerlendiren Bediha Taçyıldız, "Avrupa Şampiyonası güzel geçti. Bir de Belarus’ta olması güzeldi. Çünkü Belarus bana uğurlu geliyor. U17 büyüklerde Dünya Şampiyonluğumu da Belarus’ta almıştım. 2 maç yaptım. İsveç ve finalde Rus sporcu ile dövüştüm. Çok zorlandığımı söyleyemem. Çünkü senelerdir her şampiyonaya hazırlandığımız için hazırdım zaten. Şampiyonluk bekliyorduk. Ama Dünya Şampiyonluğu'nun üzerine Avrupa Şampiyonu olmam daha güzel oldu. Taçlandırdım. Özellikle 10 Kasım’da İstiklal Marşımızı okutmak benim için en büyük gururdu. Yani Dünya Şampiyonluğu'nun da ötesinde bir sevinçti. Ben 4 defa Dünya şampiyonu oldum. Bu da 3. Avrupa şampiyonluğum ama hayatımda hiç ağlamamıştım. İlk kez orada ağladım. Benim için çok bük anlam ifade ediyor. Şampiyonayı 3 altın ve toplamda 13 madalya ile 5. sırada tamamladık” diye konuştu.

Hedeflerini de anlatan Bediha Taçyıldız, en büyük hayalinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi. Taçyıldız; "Bundan sonraki hedefim her sene Dünya ve Avrupa şampiyonluğumu korumak. Onun haricinde profesyonel spor hayatıma önem veriyorum. 8 Aralık’ta İzmir’de müsabakam var, ona hazırlanıyorum. En büyük hayalim 2021’de Amerika’da Dünya oyunları yapılacak. Oraya gitmeyi çok istiyorum. Çünkü bu kadar şampiyonluğun yanına onun da yakıştığını düşünüyorum. O da umarım güzel geçecek. Son olarak ta 2024’te Olimpiyat oyunlarında muaythai ilk kez yer alacak. Umarım olimpiyatlarda da yarışmaktan ziyade olimpiyat madalyası kazanmayı istiyorum. Buna da inanıyorum" dedi.

DÜZCE 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:15

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