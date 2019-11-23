İlk serigrafi çalıştayı gerçekleştirdi

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü tarafından ilk kez düzenlenen Serigrafi Çalıştayı, üç gün süresince birçok programa sahne oldu.

Çalıştay, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Engin Esen’in ve Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Bölümü Arş. Gör. Doğu Gündoğdu’nun söyleşisi ile başladı. Söyleşide, baskı resim tarihi ve çağdaş sanatta baskı resmin kullanımı üzerine görsel ve teorik bilgilere yer verildi.

Çalıştayda, Düzce Üniversitesi Resim Bölümü öğrencileri, serigrafi tekniği, malzemesi, pozlama ve model aktarımı gibi alan bilgilerini deneyimleyerek serigrafi üzerine çeşitli uygulamaları gerçekleştirme olanağı buldu. Çalıştay sürecinin sergi açılışı ise, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisinde gerçekleştirildi. Sergi, 27 Kasım 2019 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

DÜZCE 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:15

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