Düzce'deki sağlık yatırımları hizmete girdi 9 Milyonluk yatırım törenle hizmete girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Düzce'deki sağlık yatırımları hizmete girdi 9 Milyonluk yatırım törenle hizmete girdi

İHA

– Düzce Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan aile sağlık merkezleri, sağlık ocakları ve sağlıklı yaşam merkezleri yapılan törenle hizmete girdi. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'in de katıldığı törende toplam Düzce İl Genelinde 9 milyonluk yatırım hizmete girdi.

Düzce'deki sağlık yatırımları hizmete girdi 9 Milyonluk yatırım törenle hizmete girdi

– Düzce Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan aile sağlık merkezleri, sağlık ocakları ve sağlıklı yaşam merkezleri yapılan törenle hizmete girdi. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’in de katıldığı törende toplam Düzce İl Genelinde 9 milyonluk yatırım hizmete girdi.
Düzce’de sağlık alanında atılımlar devam ediyor. Bu kapsamda Düzce’de Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir’in de katılımıyla yapımı tamamlanan Kalıcı Konutlar Sağlıklı Hayat Merkezi, Kalıcı Konutlar Semt Polikliniği, Kalıcı Konutlar Aile sağlığı Merkezi, Karaca Mahallesi Şehit Ufuk Baysan Aile Sağlığı Merkezi, Arapçiftliği Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılan törenle hizmete girdi.
Yatırımların toplu açılış töreni ise Kalıcı Konutlar Semt Polikliniği Sağlıklı Hayat Merkezi’nde yapıldı.
Törene Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ümit Yılmaz, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Açılış töreninde konuşan Vali Dr. Zülkif Dağlı; “Bu sağlık yatırımlarıyla ilgili 5 defa Ankara’ya gittik. Bunun dışında telefonla defalarca görüştük. Yazışmalarımız oldu. Ve Allaha şükür 1,5 yıl içinde bu yatırımları bitirebildik. Yukarıyı gençlik merkezi olarak açtığımızda burası çöplüktü. O zamanda hedefimiz burasını bir semt polikliniği haline getirmek için çalışmalara başlamıştık. 1,5 yıl sonra ise burası artık spor salonlarının bulunduğu, gençlik merkezinin olduğu bir sağlıklı yaşam merkezi oldu. Aynı zamanda burası cazibe merkezi de oldu. Artık kalıcı konutlarda böylece depremle anılan bölge olmaktan çıkmış olacak” dedi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ise konuşmasında devletin sağlık alanında önemli mesafeler aldığını belirterek “Ülkemiz sağlıkta dönüşüm programı ile çok mesafeler kat etti. Her alanda gelişirken sağlık alanında yaptıklarımız hem dünyada birçok ülkenin dikkatini çekti, hem de aziz milletimizin iftiharını, teveccühünü de kazandı. Türkiye’nin her noktasında birinci basamak sağlık hizmetinden başlayıp ikinci basamak dediğimiz hastanelere, yani aile hekimliğinden hastanelere, hastanelerden eğitim araştırma hastanelerimize orada şehir hastanelerimize birçok noktada milletimize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bugün Düzce’de vatandaşlarımıza hizmet edeceğimiz 5 tesisimizi hizmete açacağız. Sağlık alanında devletimizin büyük başarıları oldu. Bu hizmetler arasında ambulans uçaklarımızdan ambulans helikopterlerimize ambulans gemimize kadar birçok kalemde vatandaşlarımızın emrindeyiz. Yani vatandaşlarımız dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar gidip alıp gelip sağlıklarına kavuşturabilecek noktadayız” diye konuştu.
Ak Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir; “Kalıcı konutlar bölgesindeki bu nokta çok kötü durumdaydı. Biz bu konuda Faruk Özlü o zaman bakandı elimizi taşın altına koyduk ve burada önce gençlik merkezini ardından da sağlıklı hayat merkezi ve 112 Acil Sağlık Merkezinin getirilmesi için yoğun çaba harcadık. Şimdi de artık burası cazibe merkezi yaptık. Bu çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
MHP düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ise; “Sağlık Bakan Yardımcımız Düzce ile ilgili konularda bizimle yakından ilgilenen bununla birlikte Düzce’de ki sağlık çalışmalarını bilen ve yardımcı olan bir isim. Bu nedenle kendisine çok teşekkür ederim” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Düzce’de yapımı tamamlanan 5 sağlık merkezi hizmete açıldı. Törenin ardından ise Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir ve törene katılanlar tesisleri gezerek bilgiler aldılar. Açılış sonrasında ise Akçakoca’da yapımı tamamlanan Lütfiye İsmail Baha Horoz Aile Sağlığı Merkezi açılışı için Akçakoca’ya gittiler.

DÜZCE

23 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlk serigrafi çalıştayı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER İlk serigrafi çalıştayı gerçekleştirdi
Gösterişli’den öğretmenlere anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Gösterişli’den öğretmenlere anlamlı ziyaret
Miniklere sağlıklı beslenme anlatıldı
YEREL HABERLER Miniklere sağlıklı beslenme anlatıldı
Bölge Başkanı Taşlı öğretmenler gününü kutladı
YEREL HABERLER Bölge Başkanı Taşlı öğretmenler gününü kutladı
Kent Konseyi Başkanı Dilber Öğretmenler gününü kutladı
YEREL HABERLER Kent Konseyi Başkanı Dilber Öğretmenler gününü ...
Zeka yarışmasında Düzce’yi temsil edecekler
YEREL HABERLER Zeka yarışmasında Düzce’yi temsil edecekler
Düzceli Mert Çodur, müzik dünyasına yeni soluk getirecek
YEREL HABERLER Düzceli Mert Çodur, müzik dünyasına yeni soluk ...
(Özel haber) 10 Kasım'da ağlatan şampiyonluk 10 Kasım’da Avrupa Muaythai Şampiyonu olan Bediha Taçyıldız: "4 Dünya, 3 Avrupa Şampiyonu oldum, bu kadar duygulanmadım"
YEREL HABERLER (Özel haber) 10 Kasım'da ağlatan şampiyonluk 10 ...
Uğurlu öğretmenler günlerini kutladı
YEREL HABERLER Uğurlu öğretmenler günlerini kutladı
Bolu’da Bahçeşehir Koleji’ne büyük ilgi
YEREL HABERLER Bolu’da Bahçeşehir Koleji’ne büyük ilgi
Dişçi Mekteb-i Aliyesi’nin kuruluşunu kutladılar
YEREL HABERLER Dişçi Mekteb-i Aliyesi’nin kuruluşunu kutladılar
Başkan Özlü “Hatlar optimize edilecek, sıklaşacak”
YEREL HABERLER Başkan Özlü “Hatlar optimize edilecek, sıklaşacak”
Polisin operasyonunda esrar ve metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Polisin operasyonunda esrar ve metamfetamin ele ...
Alt yapı çalışmaları Kiremitocağında sürüyor
YEREL HABERLER Alt yapı çalışmaları Kiremitocağında sürüyor
Dünyaya teknoloji üreten Standard Profil’e Ar-Ge ödülü
YEREL HABERLER Dünyaya teknoloji üreten Standard Profil’e Ar-Ge ...
Kilometrelerce uzaktan Düzce’ye geldiler
YEREL HABERLER Kilometrelerce uzaktan Düzce’ye geldiler
Başkan Özlü taksici esnafı ile bir araya geldi Başkan Faruk Özlü “Taksi duraklarını iyileştireceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Özlü taksici esnafı ile bir araya geldi Başkan ...
Düzce Üniversitesi Açık Kürsü uygulamasını başlattı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi Açık Kürsü uygulamasını başlattı
Havacılıkta yerli ve milli olmanın önemi vurgulandı
YEREL HABERLER Havacılıkta yerli ve milli olmanın önemi vurgulandı
Liseli gençler Düzce Üniversiteni ziyaret etti
YEREL HABERLER Liseli gençler Düzce Üniversiteni ziyaret etti
Kaymakam Çetin öğrencilerle birlikte kitap okudu
YEREL HABERLER Kaymakam Çetin öğrencilerle birlikte kitap okudu
Düzce’de ahşap atölyesinde yangın çıktı, alevler gökyüzüne ulaştı Yangında büyük maddi hasar oluştu
YEREL HABERLER Düzce’de ahşap atölyesinde yangın çıktı, alevler ...
Ahşap atölyesi, alev alev yandı
YEREL HABERLER Ahşap atölyesi, alev alev yandı
Şampiyonanın galibi Beyciler Ortaokulu oldu
YEREL HABERLER Şampiyonanın galibi Beyciler Ortaokulu oldu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X