Düzce'deki sağlık yatırımları hizmete girdi 9 Milyonluk yatırım törenle hizmete girdi

– Düzce Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan aile sağlık merkezleri, sağlık ocakları ve sağlıklı yaşam merkezleri yapılan törenle hizmete girdi. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’in de katıldığı törende toplam Düzce İl Genelinde 9 milyonluk yatırım hizmete girdi.

Düzce’de sağlık alanında atılımlar devam ediyor. Bu kapsamda Düzce’de Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir’in de katılımıyla yapımı tamamlanan Kalıcı Konutlar Sağlıklı Hayat Merkezi, Kalıcı Konutlar Semt Polikliniği, Kalıcı Konutlar Aile sağlığı Merkezi, Karaca Mahallesi Şehit Ufuk Baysan Aile Sağlığı Merkezi, Arapçiftliği Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılan törenle hizmete girdi.

Yatırımların toplu açılış töreni ise Kalıcı Konutlar Semt Polikliniği Sağlıklı Hayat Merkezi’nde yapıldı.

Törene Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ümit Yılmaz, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Dr. Zülkif Dağlı; “Bu sağlık yatırımlarıyla ilgili 5 defa Ankara’ya gittik. Bunun dışında telefonla defalarca görüştük. Yazışmalarımız oldu. Ve Allaha şükür 1,5 yıl içinde bu yatırımları bitirebildik. Yukarıyı gençlik merkezi olarak açtığımızda burası çöplüktü. O zamanda hedefimiz burasını bir semt polikliniği haline getirmek için çalışmalara başlamıştık. 1,5 yıl sonra ise burası artık spor salonlarının bulunduğu, gençlik merkezinin olduğu bir sağlıklı yaşam merkezi oldu. Aynı zamanda burası cazibe merkezi de oldu. Artık kalıcı konutlarda böylece depremle anılan bölge olmaktan çıkmış olacak” dedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ise konuşmasında devletin sağlık alanında önemli mesafeler aldığını belirterek “Ülkemiz sağlıkta dönüşüm programı ile çok mesafeler kat etti. Her alanda gelişirken sağlık alanında yaptıklarımız hem dünyada birçok ülkenin dikkatini çekti, hem de aziz milletimizin iftiharını, teveccühünü de kazandı. Türkiye’nin her noktasında birinci basamak sağlık hizmetinden başlayıp ikinci basamak dediğimiz hastanelere, yani aile hekimliğinden hastanelere, hastanelerden eğitim araştırma hastanelerimize orada şehir hastanelerimize birçok noktada milletimize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bugün Düzce’de vatandaşlarımıza hizmet edeceğimiz 5 tesisimizi hizmete açacağız. Sağlık alanında devletimizin büyük başarıları oldu. Bu hizmetler arasında ambulans uçaklarımızdan ambulans helikopterlerimize ambulans gemimize kadar birçok kalemde vatandaşlarımızın emrindeyiz. Yani vatandaşlarımız dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar gidip alıp gelip sağlıklarına kavuşturabilecek noktadayız” diye konuştu.

Ak Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir; “Kalıcı konutlar bölgesindeki bu nokta çok kötü durumdaydı. Biz bu konuda Faruk Özlü o zaman bakandı elimizi taşın altına koyduk ve burada önce gençlik merkezini ardından da sağlıklı hayat merkezi ve 112 Acil Sağlık Merkezinin getirilmesi için yoğun çaba harcadık. Şimdi de artık burası cazibe merkezi yaptık. Bu çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

MHP düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ise; “Sağlık Bakan Yardımcımız Düzce ile ilgili konularda bizimle yakından ilgilenen bununla birlikte Düzce’de ki sağlık çalışmalarını bilen ve yardımcı olan bir isim. Bu nedenle kendisine çok teşekkür ederim” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Düzce’de yapımı tamamlanan 5 sağlık merkezi hizmete açıldı. Törenin ardından ise Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir ve törene katılanlar tesisleri gezerek bilgiler aldılar. Açılış sonrasında ise Akçakoca’da yapımı tamamlanan Lütfiye İsmail Baha Horoz Aile Sağlığı Merkezi açılışı için Akçakoca’ya gittiler.

DÜZCE 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:15

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