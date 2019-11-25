Düzce’de Salı Pazarı artık çok daha güzel

Düzce Belediyesi tarafından Salı günleri açılan Hamidiye Mahallesi semt Pazarında düzenleme çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde tezgahların kurulacağı alanlar yeniden belirlenerek çizgiler çekilerek sınırları konuldu.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Hamidiye mahallesi Salı Pazarı alanında çizgi ile yer belirleme çalışması yaptı. Pazar alanında çizgi ile yer belirleme çalışması yapan ekipler iş makineleri yardımıyla pazaryeri esnafının yer alacağı tezgah yerlerini belirleyerek yeni düzenleme yaptı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner ve ekibinin de hazır bulunduğu alanda kurulan Salı Pazarında tezgah düzenlemeleri yapıldı.

Vatandaşların talep ve şikayetleri ile pazar esnafının ihtiyaçlarının da değerlendirildiği incelemelerde pazar alanının eksikleri de giderildi.

DÜZCE 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:17

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