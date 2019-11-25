Bedensel engelli Muhammet Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Bedensel Engelli Halter Türkiye Şampiyonası’nda Düzceli sporcu Muhammet Kaan Aktürk Türkiye ikincisi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ortaklığında 2223 Kasım'da Kocaeli'de 2019 Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. 2 gün süren şampiyona toplam 34 sporcu, 7 antrenör, 7 idareci, 6 federasyon görevlisi olmak üzere toplamda 54 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörleri Mesut Yılmaz ve Yasin Aydın önderliğinde 49 kilogramda yarışan Düzceli sporcu Muhammet Kaan Aktürk 120 kilo kaldırarak kendi kilosunda Türkiye ikincisi oldu. Muhammet Kaan Aktürk, hedefinin 2024 Paralimpik oyunları olduğunu söyledi.

DÜZCE 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:17

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