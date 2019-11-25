Öğretmenler dartta hünerlerini sergiledi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Dart İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Dart Turnuvasında, öğretmenler şampiyon olabilmek için kıyasıya yarıştı.

Düzce Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda yapılan 24 Kasım Dart Turnuvasına 11 öğretmen katıldı. Yapılan turnuvada öğretmenler 1. olabilmek için hedef tahtasına oklarını attılar. Turnuva sonunda Beyciler Ortaokulu’dan Vahit Berk Polat birinci, Yeşiltepe Ortaokulundan Hasan Fidan ikinci, Atatürk Lisesi’nden Muhammet Onur Yıldırım üçüncü ve Osmangazi Ortaokulundan Şenol Sakallı dördüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Dart İl Temsilcisi Duygu Savaş Demirtaş takdim etti.

DÜZCE 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:38

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.