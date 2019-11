Tekelioğlu, hayallerinin peşinden koşan kadınlarla bir araya geldi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu, Gazeteci, Yazar ve belgesel yapımcısı Tuluhan Tekelioğlu ‘Sen de Yapabilirsin’ demek için Düzce de hayallerinin peşinden koşan kadınlarla bir araya geldi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası salonunda gerçekleştirilen ‘Sen de Yapabilirsin’ programı öncesinde bir konuşma yapan oda Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, kadınların olmadığı bir ekonominin sürdürülebilir olmadığına inandıklarını belirterek “TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, kadınlarımızın ekonomiye katılması ve daha güçlü konumda olmalarını gönülden istiyor ve bu nedenle de kadın girişimciler kurullarını kurdu. Kurullarımızın amacı illerdeki kadın girişimciliğin teşvik edilmesi, özendirici etkinlikler yapılması, okullarda girişimcilik dersleri yapılması ve iş başı eğitim faaliyetlerine destek sağlanması olarak özetlendi. Kadın girişimcilerimiz göreve başladıklarından itibaren yoğun bir tempoyla odamız koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürütüyorlar. Biz de oda olarak kadınlarımızın taleplerine en hızlı şekilde karşılık vermeye çalışıyoruz. Son olarak kadın girişimcilerimiz ve proje birimimiz tarafından geliştirilen eli belinde projemiz onaylandı ve yakın zamanda İnşallah çalışmalarına başlayacağız. Bu sayede de daha fazla kadına hitap edebilmelerine yardımcı olduk. Katıldığımız ve düzenlediğimiz fuarlarda kadınlarımıza her zaman en önde yer verdik ve vermeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Ülkemizin dişil enerjiye ihtiyacı var”

TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz ise bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek “Kurul olarak hedeflerimizden birini hayata geçiriyoruz. DTSO’da bir ilki gerçekleştiriyoruz; her eğitimli kadının Cumhuriyet‘e borçlu olduğunu kendisine şiar edinmiş güçlü Türk Kadını Sevgili Tuluhan Tekelioğlu’nu ağırlıyoruz. Biz kadınlar, güçlü olmanın gaddarlık gerektirmediğini biliriz. Tam aksine duygusal zekamız oldukça yüksektir ve karşımızdakinin hislerini anlar, iyi ilişkiler kurarız. Biz güçlü kadınlar egolarımızı kötüye değil, iyiye kullanırız. Ünlü şair Cemal Süreyya; ‘Dünyadaki en güçlü insanlar kimlerdir diye sorsalar; kendi başının çaresine bakmayı öğrenmiş kadınlardır, derim’ demiş. Kendi başının çaresine bakmayı öğrenmiş güçlü kadınlar erkeklere göre daha temkinlidir ve birçok konu da daha farklı, daha hızlı ve yaratıcı düşünürler. Erkekler de daha yavaş ama daha istikrarlı hareket ederler. Ülkemizin dişil enerjiye ihtiyacı var, sadece eril enerji ile hiçbir ülkenin varlığını devam ettirdiği görülmemiştir, dünyamızın bu dengeye ihtiyacı var. Önce kadınlar olarak bizler bunu fark etmeli ve çevremize fark ettirmeliyiz. Çünkü bir kadın değişmeye karar verirse çevresindeki her şey değişir” şeklinde konuştu.



“Kurulduğundan bu yana kadın Rektörler görevde”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Üniversitesi'nin kurulduğundan bu yana kadın rektörlerin görevde olduğunu belirterek, "Her alanda yönetime kadın elinin değmesinin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Funda Sivrikaya Şerifoğlu hocam ve Nigar Demircan Çakar hocamla birlikte Düzce Üniversitesi'ni ülke genelinde bilinirliği yüksek bir üniversite haline getirdik" dedi.



Konuşmaların ardından Tuluhan Tekelioğlu’nun değişimi kendi hayatında yapmış ve çevresine yaymayı başarmış 9 kadınla çektiği belgesel film izlendi. Film gösteriminden sonra alkışlarla kürsüye çıkan Tekelioğlu; Düzce’ye gelmekten çok onur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek “Kadın değişirse her şey değişir. Kadın, o adımı atacak cesareti gösterirse bu toplum çok başka toplum olur. Bu toplum kuş gibidir, uçmak için birbirimize ihtiyacımız var” diye konuştu.

Etkinliğin ardından, Tekelioğlu’na DTSO Başkanı Tuncay Şahin ve TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz tarafından hediye verildi.

Programın son bölümünde ise programa katılanlara Tuluhan Tekelioğlu, “Yapabilirsin” adlı kitabını imzaladı. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

