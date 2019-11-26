İlk ve ortaokul öğrencilerine serbest kart

Akçakoca Belediyesi'nin ilk ve ortaokul öğrencilerinin belediye otobüslerinden yararlanmalarına yönelik ulaşım kartlarına yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre ücretsiz ulaşımdan yararlanacak olan öğrenciler 'İlköğretim Serbest Kart' kullanacaklar.

Belediyenin serbest kartına ilişkin yazı Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildi. Yazıda şu görüşlere yer verildi: "Akçakoca Belediye başkanlığı tarafından alınan karar gereğince, ilçemizde bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerinin belediye otobüslerinden okul süreleri boyunca günde 4 kez ücretsiz olarak faydalanmaları sağlanmıştır.

Ancak öğrencilerin bunu suiistimal etmemeleri amacıyla belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzden, içinde 4 kez biniş bileti bulunan ‘İlköğretim Serbest Kartı’ almak için gerekli belgelerini ibraz ederek 30 Aralık 2019 tarihine kadar almaları, aksi takdirde otobüslere kartsız ve biletsiz binişlerin yasaklanacağı konusunda öğrenci ve öğrenci velilerinin bilgilendirilmesi."

Yapılan açıklamada, ‘İlköğretim Serbest Kartı’ almak için öğrenci belgesi, 1 adet fotoğraf ve bir defaya mahsus 10 liralık kart bedeli alınacağı bildirildi.

DÜZCE 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:18

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