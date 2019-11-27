“DUlife” ürünleri kongrede yoğun ilgi gördü

Düzce Üniversitesi; Eczacılık ve İlaç Derneği (EİDER) tarafından düzenlenen “3. Fitovizyon Doğal Yaşam ve Sağlık Ürünleri – Fitoterapi, Aromaterapi ve Kozmetikte Yenilikler Kongresi” ne katıldı.

Düzce Üniversitesi standını ziyaret eden katılımcılar, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün çalışmaları kapsamında bilgilendirildi ve “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp” ile “Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazandırılması” alanlarında yürütülen bilimsel çalışmalar sonucunda üretilen ürünler anlatıldı. Düzce Üniversitesi’nin ana markası olan “DUlife” çatısı altında üretilen; kozmetik ürünlerin markası Melenis, bitki ürünlerin markası Herbynia, arı ürünlerin markası ApideVera, kongre katılımcılarına ve ziyaretçilerine tanıtıldı ve ihtisaslaşma çalışmaları için faydalı iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gören stantta Düzce Üniversitesi’ni; Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Ayşe Kurt ve Gülşah Aydın temsil etti.

DÜZCE 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:19

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