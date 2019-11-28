Düzce’de ürün bazlı gıda denetimi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Düzce’de ürün bazlı gıda denetimi yapıldı

İHA

– Düzce'de ürün bazlı gıda kontrolleri yapıldı. 2019 yılında ise şimdiye kadar 6 bin 385 gıda denetimi yapıldığı bildirildi.

Düzce’de ürün bazlı gıda denetimi yapıldı

– Düzce’de ürün bazlı gıda kontrolleri yapıldı. 2019 yılında ise şimdiye kadar 6 bin 385 gıda denetimi yapıldığı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Denetim Seferberliği” kapsamında bir hafta boyunca ürün bazlı gıda kontrolleri gerçekleştirileceği Düzce Valiliği tarafından açıklandı. Seferberlik kapsamında, Düzce'de Vali Dr. Zülkif Dağlı’nın koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkileri tarafından et ve süt ürünleri üretim yerlerinde denetimleri aralıksız sürüyor. Düzce genelinde 2018 yılında toplam 5 bin 991 gıda denetimi gerçekleştirilirken, 2019 yılında ise şimdiye kadar 6 bin 385 gıda denetimin yapıldığı bildirildi. Ayrıca, gıda ürünlerinden her yıl yaklaşık bin adet numune alınırken, her yıl Alo 174 Gıda hattına yapılan yaklaşık 200 ihbar ve şikayet sonuçlandırılıyor. Konu ile ilgili Düzce Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Denetim Seferberliği kapsamında, ilimizde de 27 kontrol görevlisiyle denetimler yapılmaktadır. İlimizde mevcut 4724 gıda işletmesinde, halk sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin temini için denetimler yoğun bir şekilde, risk öncelikli ve sektörel bazlı olarak devam edecektir” denildi.

DÜZCE

28 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:37
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kitap her yerde okunur
YEREL HABERLER Kitap her yerde okunur
Futbol bahane sohbet şahane
YEREL HABERLER Futbol bahane sohbet şahane
Başkan Yanmaz Turizm Tanıtma Derneği ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yanmaz Turizm Tanıtma Derneği ile bir araya ...
Düzce’de doğalgaz kaçağı bina sakinlerini sokağa döktü Polis geniş güvenlik önlemi aldı, bina sakinleri hayvanlarını da alıp binayı boşalttı
YEREL HABERLER Düzce’de doğalgaz kaçağı bina sakinlerini sokağa ...
Berberdeki doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Berberdeki doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu
Polisten Akçakoca’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Polisten Akçakoca’da uyuşturucu operasyonu
Hayat için ilk adım ilk yardım
YEREL HABERLER Hayat için ilk adım ilk yardım
Emekli öğretmenlerle duygusal buluşma
YEREL HABERLER Emekli öğretmenlerle duygusal buluşma
İşçilere Karadeniz mutfağı sunuldu Delta Alfa Çorap Fabrikasında yöresel günler etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER İşçilere Karadeniz mutfağı sunuldu Delta Alfa Çorap ...
“DUlife” ürünleri kongrede yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER “DUlife” ürünleri kongrede yoğun ilgi gördü
Sel ödemeleri haftaya gerçekleşecek
YEREL HABERLER Sel ödemeleri haftaya gerçekleşecek
Eğlenerek öğreniyorlar
YEREL HABERLER Eğlenerek öğreniyorlar
Başkan Özlü, mahalle mahalle geziyor
YEREL HABERLER Başkan Özlü, mahalle mahalle geziyor
Tecrübelerini öğrencilerle paylaştılar
YEREL HABERLER Tecrübelerini öğrencilerle paylaştılar
Bolu dağında yağış ve sis hakim oluyor
YEREL HABERLER Bolu dağında yağış ve sis hakim oluyor
Kabak ve kestane festivali konuşuldu Vali Dağlı “Ürünlerimizi dünyaya tanıtacağız”
YEREL HABERLER Kabak ve kestane festivali konuşuldu Vali Dağlı ...
Arnavutluk'taki depremzedelere Türk Kızılay'dan yardım eli Bin kapasiteli 120 çadır, 2 bin 700 battaniye ve 100 hijyen seti tırlara yüklenerek Düzce’den yola çıktı
YEREL HABERLER Arnavutluk'taki depremzedelere Türk Kızılay'dan ...
Minik öğrencilere ağız ve diş sağlının önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Minik öğrencilere ağız ve diş sağlının önemi ...
İlk ve ortaokul öğrencilerine serbest kart
YEREL HABERLER İlk ve ortaokul öğrencilerine serbest kart
Kadın kooperatifleri güçlendiriliyor
YEREL HABERLER Kadın kooperatifleri güçlendiriliyor
Tekelioğlu, hayallerinin peşinden koşan kadınlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Tekelioğlu, hayallerinin peşinden koşan kadınlarla ...
Kabak ve kestane festivali hazırlıkları konuşuldu
YEREL HABERLER Kabak ve kestane festivali hazırlıkları konuşuldu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X