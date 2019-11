Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ‘Bir kütüphane, bin hapishane kapatır’ ve Kitap Her yerde okunur sloganları ile oluşturdukları kitap okuma günlerine devam ediyor.

Kitap her yerde okunur sloganı ile daha önce birçok kitap okuma günleri düzenleyen Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kalıcı Konutlar bölgesinde yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Halk Kütüphanesi’ne giderek kütüphaneye üye kaydı oluşturdular. Okul bünyesinde bulunan Kütüphanecilik kulübü öğretmen ve öğrencilerin teşvikleri ile daha sonra öğrenciler Okul içerisinde yer alan Amfi tiyatroda ‘Kitap Her Yerde Okunur’ etkinliği gerçekleştirdi.

