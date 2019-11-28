DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin olağan meclis toplansın da ekim ve kasım aylarının dolu dolu programlarla geçtiğini söyledi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan Meclis Toplantısı, Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ahmet Dertli, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak oda faaliyetleri gündeme alındı.

Meclis üyelerine yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Oda Başkanı Tuncay Şahin, “Bildiğiniz gibi 20 Ekim’de TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nu Topuk Yaylası’nda misafir ettik. Kendisiyle birlikte bölge oda ve borsa başkanlarımızı da ağırladık ve bölge istişare toplantısı yaptık. Rifat Başkanımıza sorunlarımızı ilettik ve kendisi de bizlere bazı sunumlar yaptı. Yine Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Valimiz Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü ziyaretlerini gerçekleştirdik. TOBB İlkokulunun açılışı ve Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretleri, Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ziyareti, Üniversite Öğrencilerine yönelik Girişimcilik ve Liderlik Semineri ve Rifat Başkanımızın katıldığı son program olan Teknopark İş Dünyası Zirvesi. Dolu dolu bir program yaptık. Rifat Başkanımız ve bölge oda başkanlarımız çok memnun kaldılar. Antalya Yörex Fuarı’na katılım sağladık. Geçtiğimiz yıl önemli geri dönüşler aldığımız fuarda bu yıl da standımız ciddi oranda rağbet gören bir stant oldu. Aylardır çalışmalarını titizlikle yürüttüğümüz Akreditasyon denetimimiz tamamlandı” diyerek yapılan çalışmaları aktardı.



Yurt dışı fuarına katılım

Meclis toplantısında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım sağlaması gerektiği ve bu konuda yönetim kurulunun ekonomik olarak en ideal fuarlardan biri olan Ukrayna’daki Turizm Fuarı’na Valilik ve Belediye desteğiyle oda adına katılım sağlanacağı açıklandı. Fuar hazırlıkları kapsamında 5 kişilik Ukrayna Fuar komisyonu kurulduğunu bildirildi.

Meclis toplantısı görüş ve önerilerin ardından son buldu.

DÜZCE 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:19

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