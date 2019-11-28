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KOSGEB Bilgilendirme Semineri Gerçekleşti

İHA

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında KOSGEB tarafından girişimcilere yönelik yeni kredi paketi hakkında bilgilendirme semineri yapıldı.

KOSGEB Bilgilendirme Semineri Gerçekleşti

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında KOSGEB tarafından girişimcilere yönelik yeni kredi paketi hakkında bilgilendirme semineri yapıldı.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler, TOBB Düzce İl Genç Girişimciler KOSGEB Düzce İl Müdürlüğü’nün işbirliğiyle düzenlenen “Yurtdışı pazar desteği ve KadınGenç Girişimcilere yönelik yeni kredi paketi hakkında bilgilendirme semineri” KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin’in sunumuyla Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Dertli, “Bildiğiniz üzere KOSGEB, uzun yıllardır girişimcilik destekleri üzerine faaliyetlerini sürdürmekte ve farklı alanlarda da birçok desteği iş insanlarına sunmakta. Kamuoyunda en çok bilinen destekleri Girişimcilik Destekleri olmakla birlikte bu destekler maalesef verimli şekilde kullanılamadığından dolayı hem işletmelerimiz finansal sorunlar yaşamış, hem de KOSGEB bu finansal sorunlar dolayısıyla ek önlemler almak durumunda kalmıştı. Yeni dönemde bazı esneklikler ve ek paketlerin olduğunu biliyoruz. İl Müdürümüz Necdet Yaşar Şahin sizlere bu paketler ve esneklikler hakkında geniş çaplı bilgiler verecek. Ülkemizde şu anda en önemli sorunların başında finansal kaynaklara erişim var. KOSGEB de bu zorlukların aşılmasında iş insanlarına ışık tutmaya çalışıyor. Maalesef insanlarımız finansal kaynaklara erişim ve ucuz kredi imkanlarını araştırmıyor, yapılan bilgilendirme toplantılarına da rağbet göstermiyor. Çok iyi niyetle çalışan ve Düzce için tüm bilgi birikimini ortaya koyan bir KOSGEB İl Müdürümüz var. Düzce olarak bu imkanı en iyi şekilde kullanmalıyız. Bilgi birikiminden ve bağlı bulunduğu kurumun imkanlarından en üst düzeyde faydalanmalıyız. Çok önemli ve kıymetli konuların konuşulacağı toplantımızın bizlere ve Düzce’ye hayırlar getirmesini diliyor, katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Toplantının bilgilendirme bölümünde de, KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, “Girişimciliği Geliştirme Destek Programı” ile ilgili bilgiler verirken, ARGE inovasyon destek programlarını da anlattı. Şahin, KOSGEB destek alanları ve girişimcilik destek kalemleri amacı ve kapsamı ve programa kimlerin başvurabileceğine değindi.

DÜZCE

28 Kasım 2019 Perşembe

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