Hafta sonu yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Düzce’de CumaCumartesi ve Pazar günü yağış hakim olacak. Hafta sonu plan yapacakların bu habere dikkat etmesi gerekiyor.

Havaların soğuması ile birlikte yağışlarda beraberinde gelmeye başladı. Buna göre, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre hafta sonu Düzce’de yağış olacak. Yağışlar Cuma günü başlayacak. Cuma günü en düşük hava sıcaklığı 5 ila 17 derece arasında olacak. Nem oranı ise en düşük 65 ila 88 arasında olacak. Yağış ihtimali ise yüzde 60 civarında olacak. Cumartesi günü ise yağışların ihtimali yüzde 80’e kadar çıkacak. En düşük 5 en yüksek 15 derece sıcaklık olacak. Pazar günü ise yağış ihtimali yüzde 90’a kadar çıkıyor. Hava sıcaklığının en düşük 7 en yüksek ise 12 derece olması bekleniyor. Nem oranlarına bakıldığında ise cumartesi günü en düşük 70 en yüksek yüzde 95 oran olması bekleniyor. Pazar günü ise yüzde 87 en düşük yüzde 95 en yüksek oran olarak gözlere çarpıyor. Pazartesi günü ise havalar açmaya başlayacak.

DÜZCE 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:37

YATSI 19:01

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