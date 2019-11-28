Vali Dağlı, Kıbrıs gazisine madalyası verildi

Vali Dr. Zülkif Dağlı Düzceli Kıbrıs Gazisi Mahmut Yıldırım’a madalya ve beraatı teslim etti.

Kıbrıs Adası'nda Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 45 yıl geçti. O bölgede gazi olan Düzceli Mahmut Yıldırım’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beraatı Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı tarafından teslim edildi. Kıbrıs Gazisi Mahmut Yıldırım ve eşi Fatma Yıldırım’ı evinde ziyaret Vali Dağlı, ayrıca aile ile de sohbet ederek hal hatırlarını sordu. Mahmut Yıldırım’a Madalyası dışında beraatı da teslim edildi.

DÜZCE 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:37

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.