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Üniversitesi hastanesine İkinci anjiyografi cihazı Düzce’den başka illere gitmeye son

İHA

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 2001 yılından bu yana uzman ekibi ve teknolojik altyapısı ile Düzce ve bölgesine sağlık hizmeti sunan Koroner Anjiyografi Ünitesine yeni anjiyografi cihazı kazandırılıyor.

Üniversitesi hastanesine İkinci anjiyografi cihazı Düzce’den başka illere gitmeye son

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 2001 yılından bu yana uzman ekibi ve teknolojik altyapısı ile Düzce ve bölgesine sağlık hizmeti sunan Koroner Anjiyografi Ünitesine yeni anjiyografi cihazı kazandırılıyor.
Artan hasta talebini karşılamak ve mevcut cihazın olası devre dışı kalması durumlarında yedekleme yapmak adına 2018 yılı Haziran ayında Sağlık Bakanlığı’ndan ikinci anjiyo cihazı alımı ile ilgili yapılan başvuru onaylandı. Ardından Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar başkanlığında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ve ilgili birim yöneticilerinin katılımı ile Kalkınma Bakanlığı’nda yapılan bütçe görüşmeleri sonrası ikinci bir anjiyo cihazının hastane donanım bütçesine alınması sağlandı.
2009 yılında taşınılan yeni hastane binasında üniversitenin Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde 10 yıldır hizmet veren anjiyografi cihazına ek olarak alımı yapılacak cihazın 2020 yılı bütçesi dahilinde alınması için çalışmalar yapıldı.
Bu çerçevede Aralık ayı içerisinde ihaleye çıkılacak yeni cihaz, yüksek teknolojiye sahip olacak. Son yıllarda artan hasta sayısına bağlı olarak ihtiyacı karşılamakta zorlanan eski anjiyografi cihazı ise yeni cihazla birlikte hizmet vermeye devam edecek. Alımı yapılacak ikinci anjiyografi cihazı, kalpdamar hastalıklarının tanı ve tedavisini çok daha hızlı hale getireceği gibi daha fazla hastaya hizmet verilmesini sağlayacak. Daha az radyasyon ile daha kaliteli görüntü sağlayacak olan yeni cihazda perifik damar işlemleri ve kapak replasmanı operasyonu yapılabileceği gibi konjenital hastalıklar, kapak hastalıkları ve ritim bozukluklarına müdahale edilebilecek. Cihazın hastaneye kazandırılmasının ardından inşaatı devam eden yeni yerinde anjiyo salonu ve günübirlik anjiyo servisi olarak hizmet verilecek.
7 gün 24 saat prensibi ile çalışan Düzce Üniversitesi Hastanesi Koroner Anjiyografi Ünitesinde; hali hazırda kalp kataterizasyon ve anjiyografi, perkütan koroner girişimler, balon anjiyoplasti işlemi, koroner stent, kalıcı kalp pili uygulamaları, perkütan atriyal septal defekt kapatma ve karotis / vertebral anjiyografi hizmeti verilmektedir. Hastanemizde mevcut cihaz ile aylık ortalama 300, yıllık 3 bin 500’den fazla anjiyo işlemi gerçekleştirilmektedir.

“Hedefimiz hizmet çıtasını yükseltmek”
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde teknolojik altyapı yatırımları ile hizmet çıtasını yükseltmeyi hedeflediklerini ifade eden Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, yeni anjiyografi cihazı ile hem sağlık hizmeti sunan hekimlerin imkanlarını iyileştirmeyi hem de daha çok hastaya sağlık hizmeti vermeyi amaçladıklarını belirtti. Balbay, bölgenin sağlık ihtiyaçları doğrultusunda hastane Koroner Anjiyografi Ünitesinin kapasitesini ve niteliğini artıracaklarını dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde genişleyen hizmet alanlarına paralel olarak uzman kadrosunu güçlendirerek, üst düzey sağlık hizmeti verebilmek için gerekli donanımı kazandırmaya çalıştıklarını dile getirdi. Bu sayede artan hizmet talebini karşılayarak olası hasta mağduriyetlerinin önüne geçmeyi arzuladıklarını işaret eden Çakar, “Hastanemiz sadece ilimize değil, bölgesine hatta bölge dışına hizmet verebilme kapasitesine erişmiş durumdadır. Hastalarımızın hizmete alınan bu yeni cihazlara ihtiyaç duymaması en büyük temennimiz olmakla birlikte, gerek duyulduğunda da il dışına çıkmadan hızlı bir şekilde hastanemizde şifa bulmaları en büyük amacımızdır” dedi.

DÜZCE

29 Kasım 2019 Cuma

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