Çilimli Kaymakamı köyleri geziyor

– Düzce’nin Çilimli ilçesi Kaymakamı Onur Şan, ilçeye bağlı Kafyayla ve Hızardere köylerini ziyaret ederek köylüler ile bir araya geldi.

Çilimli Kaymakamı Onur Şan, köyleri ziyaret ederek halk ile bir araya gelmeye devam ediyor. Kaymakam Şan, kurum müdürleri ile birlikte yaptığı ziyaretlerde halkın sorunlarını birebir dinliyor ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşmaya devam ediyor. Son olarak Kafyayla ve Hızardere köylerini ziyaret eden Çilimli Kaymakamı Onur Şan köylülerin sorunlarını ve sıkıntılarını dinledi. Sıkıntısı olan köylerin sorunlarının çözümü için kurum müdürlerinden bilgiler alan Kaymakam Şan, sorunların kısa süre içerisinde çözülerek en iyi hizmeti vermeye çalışacaklarını dile getirdi.

DÜZCE 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:21

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