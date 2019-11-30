Düzce kestanesi için patent başvurusu yapıldı

- DÜZCE Valiliği, kent ormanlarında kendiliğinden yetişen, kabuğunun inceliği ve farklı aromasıyla bölgede oldukça yoğun talep gören kestane ile ilgili Türk Patent Enstitüsü'ne patent başvurusu yaptı.

Düzce Valiliği, `Kuzu kestane´ olarak bilinen kestanenin `Düzce kestanesi´ olarak anılması için Türk Patent Enstitüsü´ne başvuru yaptı. Düzce Valisi Zülkif Dağlı ise patent ve tescil için başvuru yaptıklarını belirterek, "Düzce kestanesi, Düzce´ye ait olduğu çok bilinmeyen ama İstanbul´da İstiklal Caddesi´nde gördüğümüz tezgahlardaki kestanelerdir. 6 tescilli ürünümüzden sonra Düzce kestanemizin de tescilinin yapılması gerekiyordu. Biz bunu coğrafi işaret almak için yani `Düzce kestanesi´ demek için, bunu kanıtlamak ve tescillemek için Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı´na başvurumuzu yaptık. Süreç devam ediyor. Önümüzdeki süreçte `Düzce kestanesi´ olarak coğrafi işaretimizi alacağız ve tescillenmiş olacak" dedi.

Patent aldıktan sonra Düzce kestanesinin daha bilinir olacağını ifade eden Vali Zülkif Dağlı, "Tabi Düzce kestanesi Bursa kestanesinden farklı olarak yemelik kestane. Bursa kestanesi daha çok kestane şekeri olarak yapılıyor. Bu manada ilimiz için önemli bir katma değer oluşturuyor. Hatta Ekim ayından itibaren burada Düzce Kestane Pazarı diye bir pazar var. Burada alım ve satımı yapılıyor. Ciddi piyasası var. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlere gidiyor. Bundan sonra inşallah tescil ve patentini aldıktan sonra Düzce kestanesi olarak daha da bilinirliğini arttırmış olacağız. Çünkü çok lezzetli ve besleyici. Kestanede bildiğimiz gibi pek çok mineral ve vitamin var. Bu manada da inşallah ilimiz için iyi olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

KESTANE PAZARI

Düzce Kestane Pazarı´nda ormanlardan toplanan kestanenin satışı yapılıyor. Türkiye´nin birçok yerinden gelenler kestane alıyor. Rize´den Düzce´deki kestane pazarına gelen İlyas Bıçak, Düzce kestanesinin bölgede en iyi kestane olduğunu dile getirerek, "Düzce geniş bir Pazar. Düzce´nin kestanesi iyi kestane. Lezzetli, kabuğu ince ve kuzu kestanesi. Onun için bu kadar yol geliyoruz" dedi.

Kestane tedarikçiliği yapan ve Düzce kestane pazarına gelen Hüseyin Tunçel ise şöyle konuştu:

"Kestane tedarikçisiyiz ve ticareti ile uğraşıyoruz. Düzce Pazarı, Türkiye´de ki pazarlardan en önemlilerinden bir tanesidir. Kuzu kestane tedarik edilebilecek ve tonajlı mal yapılabilecek pazarlardan bir tanesi. Trabzon´da, Rize´den, Ordu´dan, Samsun´dan Türkiye´nin her yerinden şu anda burada insan var. Hepsi mal almak için geliyor. Bizler de burada yardımcı oluyoruz. Kuzu kestanesinde oldukça başarılıyız. Düzce için bu çok iyi bir şey. Fındıktan sonra neredeyse ikinci ürün ve hasadımız diyebiliriz. Kuzu kestane olduğu için lezzet ve aroma olayı diğer kestanelerden daha farklı. Hemen çabucak çiğ bile yenilebilen bir kestane. Kestane ticareti ile uğraşan arkadaşların dikkatini çekiyor. O yüzden burası öncelikli. Düzce kestanesinin aroması çok farklı."





DÜZCE 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:21

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