Düzce’de boşanmalar en çok 35-39 yaş arası oluyor

– Düzce’de boşanmalar en fazla erkeklerde 3539 yaş grubunda, kadınlarda da 3539 yaş grubunda olmuştur.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 659 oldu. Boşanmaların yaş grupları incelendiğinde en fazla erkeklerde 140 kişi ile 3539 yaş grubunda, kadınlarda da 140 kişi ile 3539 yaş grubunda gerçekleştiği bildirildi.
DÜZCE
30 Kasım 2019 Cumartesi
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