AK Gençler okulun duvarlarını boyadı

– AK Parti Düzce Gençlik Kolları üyeleri boyayı fırçayı ellerine alarak Hacıkadir İlkokulunun okul duvarlarını boyadılar.
Öğrencilerin daha güzel bir ortamda eğitim görmesi için kolları sıvayan AK Parti Düzce Gençlik Kolları üyeleri Gümüşova ilçesine bağlı Hacıkadirler köyünde ki ilkokulun bahçe duvarlarını boyadılar. Gençler hem hoşça bir vakit geçirdiler hem de kardeşlerinin okullarının duvarlarını boyayarak tertemiz yaptılar. Ardandan çevre temizliği gerçekleştirdiler.
DÜZCE
30 Kasım 2019 Cumartesi
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