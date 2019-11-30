Akçakoca Kent Konseyi Adnan Yaman güven tazeledi

Akçakoca Kent Konseyinin genel kurulu yapıldı. Genel Kurul sonunda yapılan seçimlerde tek aday olan Adnan Yaman yeniden başkan oldu.

Akçakoca Kent Konseyi’nin Genel Kurulu Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti. Geçmiş dönem başkanı olan Adnan Yaman’nın açılış konuşmasıyla başlayan genel kurulu yönetecek divan kuruluna, Turan Lokumcu ve Derya Çolpan seçildi. Adnan Yaman, geçmiş dönem çalışmalarını anlattı. Kent konseyinin ne olduğu, çalışma usulleri ve sorumluluk alanlarını anlatan Yaman, eski başkan Fikret Albayrak döneminde kurulan kent konseyinin kuruluşunda, emeği geçen herkese teşekkür etti. Yapılan seçimde tekrar başkanlığa seçilen Yaman, "Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın bize tam destek vereceğine olan inancımızla buradayız" diye konuştu.

DÜZCE 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:36

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.