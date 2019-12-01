Düzce’de tekstil fabrikası yandı

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– Düzce’de gece saatlerinde tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangında fabrika kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar ve itfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın; gece saatlerinde Düzce’nin Beyköy Beldesine bağlı Değirmenbaşı Köyü’nde bulunan tül ve brode yapan tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde Beyköy Beldesi’nde Osman Günışık’a ait tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evlerin arasında yer alan fabrikada çıkan alevleri gören köy halkı hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Beyköy Belediyesine ait itfaiye ekibi yangına müdahale ederken fabrikada bulunan tüller nedeniyle alevler bütün fabrikayı sardı. Yangının büyümesi üzerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri takviye olarak gelerek alevlere müdahale etti. Yangın, fabrikanın yanındaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında fabrika tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

DÜZCE 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:22

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