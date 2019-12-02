Düzce’de kış lastiği denetimleri başladı

– Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, terminalde yolcu otobüslerine yönelik “Kış Lastiği Uygulaması” yaptı. 49 aracın kontrol edildiği uygulamada kış lastiği takmayan sürücüye rastlanmadı.

1 Aralık’tan itibaren ticari araçlarda yürürlüğe giren ‘zorunlu kış lastiği uygulaması’ Düzce’de başladı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri, terminalde denetim yaptı. Durdurulan araçların tek tek lastikleri kontrol edilerek, ölçümleri yapıldı.

Sürücüler ise lastiklerini taktıklarını belirterek “Lastiklerimizi taktık kışa hazırız. Bir sıkıntımız yok, evraklarımız tam. Uygulamalar bizim ve yolcuların canının güvenliği için” dediler.

Uygulamanın 1 Nisan 2020'ye kadar devam edeceği ve kurala uymayan araçların sürücülerine ise 625 lira cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

DÜZCE 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:23

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