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Öğrenciler aşı oldu

İHA

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile öğrencilere koruyucu aşılar yapıldı. Aşı yapılması esnasında korkan arkadaşlarını diğer arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Öğrenciler aşı oldu

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile öğrencilere koruyucu aşılar yapıldı. Aşı yapılması esnasında korkan arkadaşlarını diğer arkadaşları teselli etmeye çalıştı.
Akçakoca'da aşı programı Mustafa Açıkalın Ortaokulunda gerçekleşti. Okula gelen sağlık personeli, hazırladıkları bir odada, sırasıyla öğrencilere aşılarını yaptılar. Bazı öğrencilerin aşı yapılırken korktuğu, bazılarının ise ağladığı görülürken, ağlayan öğrencileri teskin etmek ise sıra arkadaşlarına düştü.
Öğrencilerin aşı programına katılan İlçe Sağlık Müdürü Numan Çabuk, ”Aşılar çocuk ve erişkin sağlığını korumada, bulaşıcı hastalıkları önlemede maliyet ve güvenilirlik açısından en etkili yöntemdir. Aşı, temel olarak patojen organizmaların(virüslerin) zayıflatılmış ya da ölü bir şekilde vücuda verilmesidir. Bu şekilde vücudumuzdaki immün sistemin aktif hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bağışıklama hizmetlerinin temel hedefi aşı ile korunulabilir hastalıkların çocuk ve bebeklerde ortaya çıkmasını engellemek, enfeksiyonlara bağlı hastalık ve ölümü azaltmaktır. Bu hizmetin temel hedefi aşısız çocuk bırakmamaktır. Devlet politikası haline getirilen aşılama çalışmaları sayesinde 2015 yılında aşılanma hızımız %97’ye ulaşmıştır. Okul aşıları bebeklik aşılarının devamı olarak yapılmaktadır. Bu bağlamda bebeklik aşıları kadar önemlidir. 20192020 eğitim öğretim yılının aşı programı bugün itibariyle Akçakoca ilçemizde bitirmiş bulunmaktayız. Aşı esnasında okulda bulunmayanlar aşılarını Aile Hekimliği Birimlerinde yaptırabilirler" ifadelerinde bulundu.

DÜZCE

02 Aralık 2019 Pazartesi

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