Daha temiz bir dünya için temizlendi

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından başlatılan ve tüm birimlere yayılan “Temiz ÜniversiteTemiz Düzce” etkinliği, mensupların katılımıyla gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Doğanın korunması ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturan etkinlik ile “Daha Temiz Bir Dünya Mümkün” mesajı veriliyor. Düzce Üniversitesi’nin Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yüksekokulları ve Meslek Yüksekokullarıyla eş zamanlı gerçekleştirilen 18.Temiz ÜniversiteTemiz Düzce etkinliğini Konuralp Kampüsünde bu ay; Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi gerçekleştirdi. Etkinliğe; Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz, katılım sağlayan Fakültelerin Dekan Yardımcıları ile akademik ve idari personeller katıldı.

Teknik Eğitim Fakültesi önünden başlayan etkinlikte; yollar, kaldırımlar, yeşil alanlar başta olmak üzere kampüs çevresinde ciddi ve itinalı bir temizlik faaliyeti gerçekleştiren Düzce Üniversitesi mensupları, gelecek nesillere daha yaşanılabilir çevre bırakma adına toplumsal bilince katkı sağladı.

DÜZCE 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:23

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