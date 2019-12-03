Düzce Özel Uğur Anadolu ve Fen Lisesi yine bir ilke imza attı. Okulda öğrencilere yönelik sanatsal ve sportif alanda etkinliklere ağırlık vermeye başladı. devam Programın ilk konuğu Hababam Sınıfı’nın yazarı Rıfat Ilgaz’ın kızı Defne Ilgaz ile buluştu.

Düzce Özel Uğur Okulları Kariyer Günleri düzenleyerek öğrencilerini alanında uzman kişiler ile buluşturuyor. Programın son konuğu Türk Edebiyat tarihinin önemli isimlerinden bir tanesi olan Hababam Sınıfının yazarı Rıfat Ilgaz’ın kızı Defne Ilgaz oldu. Rıfat Ilgaz’ın hayatını anlatan sinevizyon gösterimi ile başlayan program öğrencilerin şiirleri ile devam etti. Programda daha sonra Rıfat Ilgaz’ın kızı Defne Ilgaz, babasının hayatını gençlere aktardı. Babası Rıfat Ilgaz’ın öğrencileri çok sevdiğini, her zaman halkın içinde yer aldığını katılımcılara aktardı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Düzce Özel Uğur Okulları Kurucusu Gökhan Sarıgül yaptığı açıklamada, kariyer günlerine devam edeceklerini öğrencilere alanında uzman kişileri buluşturarak liseden sonraki hayatlarına daha hızlı alışmaları konusunda yardım ettiklerini dile getirdi. Sarıgül şöyle devam etti: ‘ Akademik anlamda başarının yanında öğrencilerin sanatsal ve kültürel olarak ta gelişmesine katkı sağlayan bir kurumuz. Öğrenciyi sanata ve spora teşvik etmemiz lazım. Bizim için şu önemli, sanat ve spor var ise bir ortamda orada saygısızlık sevgisizlik yoktur. Bir olumsuzluk yoktur. Bizde bunum bilincindeyiz. Öğrencilerimizi hem akademik anlamda geliştirmek hem de sanata ve spora olan değerlerini göstermek için böyle bir program başlattık. Bu hafta kariyer haftası. Güzel bir etkinlik oldu. Bu hafta ilk açılışımızı büyük yazar Rıfat Ilgaz’ın kızı Defme Ilgaz oldu. Sağolsun bizleri kırmadı geldi. Açılışımızı onumla beraber yaptık. 2. Gün resim sanatı ile ilgili bir çalışmamız olacak. 3. Gün tenis Ve dövüş sporları hocaları burada bizimle birlikte olacak. Farklı farklı alanlarda çalışmalar olacak. Perşembe günü 1881 Düzce Belediyespor gelecek. Eğer hava müsait olursa Perşembe günü okulumuzun basketbol takımı ile de basketbol maçı yapacağız’ dedi.

DÜZCE 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:24

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