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Uluslararası turnuvaya gidecek sporcular, çiğ köfte ile uğurlandı

İHA

Antalya'da 35 ülkeden muaythai sporcularının katılacağı EMP Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda ter dökecek 5 Düzceli sporcu ve antrenörleri, çiğ köfte ile uğurladı. Uzun süredir bu şampiyonaya hazırlandıklarını söyleyen sporcular ise çiğ köfte partisi ile moral kazandıklarını aktardı.

Uluslararası turnuvaya gidecek sporcular, çiğ köfte ile uğurlandı

Antalya’da 35 ülkeden muaythai sporcularının katılacağı EMP Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda ter dökecek 5 Düzceli sporcu ve antrenörleri, çiğ köfte ile uğurladı. Uzun süredir bu şampiyonaya hazırlandıklarını söyleyen sporcular ise çiğ köfte partisi ile moral kazandıklarını aktardı.
Avrupa ve Türkiye Muaythai Federasyonları ortaklığında 10 – 15 Aralık tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan EMF Open Cup 2019'a 35 ülkeden muaythai sporcuları katılacak. Turnuvada ter dökecek Düzceli sporcular da çalışmalarını tamamlayarak turnuva gününü beklemeye başladı. Antrenman programının son gününde turnuvaya katılacak 5 sporcu için Antrenör Muhammet Pişgin, çiğ köfte partisi verdi. Milli sporcular için çiğ köfteyi yoğuran Pişgin, daha sonra elleriyle de köfte yedirdi.
Çiğ köfte partisi ve turnuva hakkında bilgiler veren Muhammet Pişgin, “Bugün burada Antalya’da yapılacak olan EMP Avrupa Muaythai Şampiyonası'na gidecek sporcularımız toplandık. Şampiyona 10 15 Aralık tarihinde yapılacak. Bu şampiyonaya kulübümüzden 5 sporcumuz ile katılacağız. Milli takım daveti olarak katılacak sporcularımız var. Onlara moral osun diye gitmeden öncede çiğ köfte etkinliği yapalım istedik. Sporcularımızın morallerini yükseltip kaynaşma günü yaptık. Çok da güzel bir gün oldu. Uluslararası Avrupa Kupası şu an Muaythai Federasyonu'nun üçüncü büyük kupası. Dünya ve Avrupa şampiyonası ile bu kupa. Yaklaşık 3035 ülke katılacak. Sporcularımızı o kupaya götürüp hem milli olmalarına yardımcı olmak hem de deneyim kazanmalarına fırsat tanıyacağız. Sporcularımız bugün çiğ köfte yiyerek kilo alıyorlar ama daha 1 hafta var. Orada da kilolarını verdiririz. Şampiyonada da yabancılarla iyi mücadele edip bayrağımızı dalgalandıracaklarına inanıyoruz” dedi.
Şampiyonaya katılan ve 5 Türkiye, 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu Hasan Çetin, “Şampiyona yolunda yorulduk, yıprandık. Sabahları kalktık koşumuzu yaptık. Elimizden geldiğinde yoğun bir şekilde hazırlanmaya çalıştık. Bu şekilde yorulduk. Stres atmamız lazımdı. Hem yoğurduk hem yaptık. Bu şekilde motive olduk” diye konuştu.

Bir başka sporcu Liva Şahin ise şu ifadeleri kullandı:
“İlk defa şampiyonaya gideceğim, heyecanlıyım. Muhammet hocamız ve Siraç ustamız sağ olsun. Çiğ köfte yoğururken güçlendik. Çok sıkı şekilde çalışıyoruz. İnşallah devamı gelir. Çiğ köfteleri de kollarımız güçlü olduğu için güzel yoğurduk.”
Çiğ Köfte partisine katılarak turnuvaya giden sporcularla bir araya gelen Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin de, “Sporcularımıza başarılar dilerim. Düzceli gençler özellikle muaythai gibi sporlara meraklı gençler. Bu sporlar Düzce’de geçen gün sporcu sayısı artarak gelişiyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Yıllardır kebap ve çiğ köfte yapan Siraç usta da hayatında ilk defa sporcuların şampiyonaya çiğ köfte yedirerek uğurladığını dile getirerek, “Ben yıllardır kebap ve çiğ köfte yoğuruyorum. İlk defa uluslararası şampiyonaya giden sporcuları çiğ köfte ile uğurluyorum. Allah yollarını açık etsin. İnşallah bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırırlar” açıklamasında bulundu.

DÜZCE

03 Aralık 2019 Salı

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