Sürücülerin kaçtığı 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaların ardından kaçan sürücülerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlk kaza, D100 Karayolu Öztürkler Kavşağı’ndan meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D100 Karayolu Öztürkler Kavşağı’nda karşıdan karşıya geçen T.E.‘ye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile refüje düşen T.E.’ye olay yerine gelen acil sağlık ekipleri ilk müdahalesini kaza yerinde yaparken yaralı T.E.’yi ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

İkinci kaza ise Düzce Kalıcı Konutlar Bölgesi Polis Lojmanları önünde meydana geldi. Çamlıevler parkı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 81 DK 126 plakalı otomobil elektrik direğine çarparak takla attı. Takla atan araç içerisindeki sürücü olay yerinden kaçarken, araç içerisinde bulunan Ç.S. ve B.C. kendi imkanları ile araçtan çıktı. Bölgeye gelen acil servis ekipleri, B.C.’yi hastaneye kaldırırken, Ç.Z.S. ilk başta aracın başından ayrılmak istemedi. Alkollü olan ve ayakta durmakta zorluk çeken Ç.Z.S. polislere aracın sürücüsünün kendisinin olmadığını, arkadaşının aracı kullandığını takla attıktan sonra arabadan çıkıp kaçtığını söyledi. Ç.S. polislere ifade vermesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araç bulunduğu yerden çekici vasıtası ile kaldırılırken, polis her iki kazada kaçan otomobil sürücülerini yakalamak için çalışma başlattı.

DÜZCE 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:24

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