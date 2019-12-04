Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

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Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve yoğun sis, D100 karayolu Bolu Dağı mevkisinde etkili oluyor.

Bolu’da, gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde D100 karayolu Bolu Dağı mevkisilerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, D100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamasını engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda hazır olarak bekletiliyor.

Bolu Dağı’nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor. Sis nedeniyle sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılıyor.

DÜZCE 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:25

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