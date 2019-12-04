Atletizm yarışının kaybedeni yok

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 Aralık Engelliler Haftası dolayısıyla Engelli çocuklara yönelik atletizm yarışmaları düzenledi. Engellilerin heyecanı yüzlerinden okunuyordu.

3 Aralık Engelliler Haftası kapsamında 18 Temmuz Stadyumunda engellilere yönelik atletizm yarışmaları düzenlendi. Engelli öğrencilerin spor yapmalarını teşvik etmek ve onların da spor yapabildiklerini göstermek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere 100 metre, 200 metre branşlarında yarışmalar düzenlendi.

3 Aralık Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyalarını Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı verdi. Yazıcı, “Engelli vatandaşlarımızın spor yapmaları için Bakanlık olarak her türlü imkanı sağlayacağız. Tesislerimiz herkese açık ve özellikle engelli vatandaşlarımızın kendilerini rahat hissetmelerini istiyoruz. Önümüzdeki sene katılımın daha fazla olması için çalışmalarımızı yapacağız” ifadelerinde bulundu.

DÜZCE 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:35

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.