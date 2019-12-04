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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Okurken meslek sahibi oluyorlar

İHA

Düzce Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı öğrencileri, Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından düzenlenen oryantasyon programında Yığılca ilçesi yerel yönetimi ve Düzce Üniversitesi yönetimi ile bir araya geldi.

Okurken meslek sahibi oluyorlar

Düzce Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı öğrencileri, Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından düzenlenen oryantasyon programında Yığılca ilçesi yerel yönetimi ve Düzce Üniversitesi yönetimi ile bir araya geldi.
Öğrencilerin mevcut durumları hakkında bilgi almak, onları dinlemek ve sorunlarına çözüm getirmek için düzenlenen program geniş katılımla yapıldı.

“Bölgesel kalkınmada önemli etken
Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, arıcılığın bölgesel kalkınmada oldukça büyük öneme sahip olduğunu belirterek bal ve diğer arı ürünlerinin üretiminin, Düzce Üniversitesi’nin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı’nda önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti. Bu bağlamda Arıcılık Programını son derece önemsediklerini ve bu programdaki öğrencilerin girişimcilik faaliyetlerine destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Şahin, mevcut öğrenciler ile mezuniyet sonrasında da buluşmaya ve iş birliğine devam edileceğine dair sistemli bir planlama yapıldığına da sözlerine ekledi.

Öğrenciler modern arıcılık ve yeni nesil arı ürünleri eğitimi alıyorlar
DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, geleneksel arıcılıkta arıcıların öncelikle bal üretimine yöneldiğini ancak Arıcılık Programındaki öğrencilerin daha çok modern arıcılık ve yeni nesil arı ürünlerinin üretimi ile ilgili eğitim aldıkları ifade etti. Bu ürünlerin üretimi ve pazarlanması ile ilgili örnek girişimlerde bulunduklarını dillendiren Kekeçoğlu, Arıcılık programı ve DAGEM’in iş birliği içerisinde çalıştığını söyleyerek öğrencilerin pratik uygulama ve staj faaliyetlerini DAGEM’de sürdürdüğünü dile getirdi. Üretim aşamasının sektörün temelini oluşturduğunu belirten Kekeçoğlu, arıcılık öğrencilerinin; staj süresince tüm arı ürünlerinin modern üretim teknikleri ile hijyenik olarak üretilmesi, katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve değerlendirilmesi, doğru arıcılık uygulamaları ile ilgili bilgi ve donanımına sahip bilinçli arıcılar olarak yetiştiklerinin altını çizdi.

Öğrencilik döneminde kovan sahibi oluyorlar
Arıcılık Programı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Münir Uçak ise, Arıcılık Programında öğrencilerin daha öğrencilik döneminde arılı kovan sahibi olarak girişimciliğe adım attığını, bal ve diğer arı ürünlerinin üretiminden elde ettikleri gelir ile kendi eğitim giderlerini karşıladıklarını dile getirdi. Arıcılık programındaki öğrenciler ile zaman zaman sektörün önde gelen arıcılık firmalarına teknik gezi düzenleyerek örnek girişimcilik hikayelerinden ilham almalarını sağladıklarına da işaret etti.
Yığılca Kaymakamı Muhammet Çetin ve Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, Arıcılık Programı öğrencilerinin yöredeki akademik öğrenimlerinin yanı sıra barınma, sosyal alan, ulaşım ve diğer faaliyetlere dair ihtiyaçlarını karşılamaya her zaman hazır olduklarını ve kendilerini evlerindeymiş gibi hissetmeleri için gereken desteği vermeyi sürdüreceklerini ifade ettiler. Arıcılık programı öğrencileri ise Düzce Üniversitesi akademisyenlerinin kendileri ile yakından ilgilendiğini söyleyerek DAGEM’in uygulama imkanları, Yığılca Belediyesi’nin sunduğu barınma olanakları nedeniyle son derece mutlu olduklarını, programa başladıkları ilk yıldan itibaren girişimciliğe adım attıklarını belirttiler.

DÜZCE

04 Aralık 2019 Çarşamba

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