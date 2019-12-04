Düzce’de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

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Düzce'de D655 karayolunda 2 otomobil ile 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, DüzceAkçakoca D655 karayolu Beyciler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca'dan Düzce'ye giden Numan Y.'nin kullandığı 34 DB 4751 plakalı hafif ticari araç, Beyciler Kavşağı'nda Ali K. idaresindeki 54 ADE 261 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü geçip kırmızı ışıkta bekleyen Ömer D. ile Murat Ç. yönetiminde araçlara çarparak durdu. Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılmasının ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan otomobiller nedeniyle trafik neredeyse durma noktasına geldi. Çekici vasıtasıyla araçların kaldırılması sonrası trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.

DÜZCE 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:25

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