Kullanmamanın cezası 625 lira Jandarma’dan kış lastiği denetimi

– Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, 1 Aralık 2019'dan itibaren ticari araçlarda zorunluluk haline gelen kış lastiği denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Jandarma Trafik Timlerince, sorumlu olduğu karayolu üzerinde seyir eden araçlarda kış lastiği olup olmadığı ve mevcut kış lastiklerinin diş derinlikleri kumpas ile kontrol ediliyor.

Türkiye genelinde 1 Aralık 1 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan kış lastiği takma zorunluluğu başladı. Kış lastiği zorunluluğu ile birlikte vatandaşların güvenle seyahatlerinin temini maksadıyla Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri de denetimler gerçekleştirmeye başladı. Jandarma Trafik Timleri, sorumluluğunda bulunan karayolu üzerinde oluşturduğu uygulama noktasında kış lastiği denetimi yaparak sürücülere uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verdi.

Uygulama çerçevesinde, hafif ticari araçlar, minibüs, çekici, kamyon ve otobüsler durdurularak kumpas ile lastiklerin diş derinliklerine bakıldı. Jandarma Trafik Timleri, ayrıca araçların lastiklerinin yanaklarında bulunması gereken (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işaretlerinin de varlığı kontrol edildi.

Yetkililer tarafından özellikle zorlu iklim ve doğa koşullarının yaşandığı Düzce'de kış lastiği takmanın tüm araç sürücüleri için elzem olduğu belirtilirken kış lastiği kullanmamanın cezasının 625 lira olarak uygulanacağı hatırlatıldı.

DÜZCE 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:26

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