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Buzlanma ve don uyarısı

İHA

Düzce Valiliği 68 Aralık tarihleri arasında aşırı buzlanma ve don olaylarının yaşanacağı bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Düzce Valiliği 68 Aralık tarihleri arasında aşırı buzlanma ve don olaylarının yaşanacağı bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada Marmara’nın Güneydoğusu ve Trakya’nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da 678 Aralık tarihlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

DÜZCE

05 Aralık 2019 Perşembe

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