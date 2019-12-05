Buzlanma ve don uyarısı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce Valiliği 68 Aralık tarihleri arasında aşırı buzlanma ve don olaylarının yaşanacağı bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada Marmara’nın Güneydoğusu ve Trakya’nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da 678 Aralık tarihlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

DÜZCE 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:35

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.