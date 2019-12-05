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“Canı pahasına mücadele ettiler”

İHA

– Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, geçtiğimiz Pazar günü 1. OSB'de çıkan yangın ile ilgili, "30 kişilik ekiple olaya canı pahasına bina içinden müdahale etmiş, köpük kullanılarak alevlerin fabrikanın diğer alanlarına sirayetini önlemiştir" denildi.

“Canı pahasına mücadele ettiler”

– Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, geçtiğimiz Pazar günü 1. OSB’de çıkan yangın ile ilgili, “30 kişilik ekiple olaya canı pahasına bina içinden müdahale etmiş, köpük kullanılarak alevlerin fabrikanın diğer alanlarına sirayetini önlemiştir” denildi.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 1. OSB’de geçtiğimiz günlerde çıkan yangına müdahale çalışmaları hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
Teknik donanım ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilerin aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “1 Aralık 2019 tarihinde 1. OSB’de bulunan otomotiv ürünleri üretim fabrikasındaki yangında belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarla olay yerine anında sevk edilmiş ve kısa sürede olay yerine varmıştır. Yapılan ilk müdahalenin ardından fabrikanın büyük olması ve yangının geniş çapta bir alanda olması nedeniyle çevre ilçe ve illerden takviye ekipler talep edilmiş ve takviye ekipler de ivedi şekilde olay mahalline gelmişlerdir. Düzce İtfaiye Müdürlüğü personeli 30 kişilik ekiple olaya canı pahasına bina içinden müdahale etmiş, köpük kullanılarak alevlerin fabrikanın diğer alanlarına sirayetini önlemiştir. Çevre illerden ve ilçelerden gelen ekipler de hem çatıya müdahale etmiş hem de gerekli su takviyesi sağlamıştır.
Yangın 5,5 saat içinde kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları Düzce İtfaiye Müdürlüğümüz tarafından 2 Aralık 2019 tarihinin akşam saatlerine kadar devam etmiştir. Düzce İtfaiye Müdürlüğümüz bünyesinde köpük olmadığı ya da köpük işleyecek ekipman olmadığı iddiaları doğru değildir. Aksine yangına içeriden yapılan müdahale de köpük kullanılmış ve yangının geniş alanlara sirayeti önlenmiştir. Bunun yanı sıra, büyük çaplı yangınlara destek istemek her itfaiye biriminin yaptığı doğal bir durumdur.”

DÜZCE

05 Aralık 2019 Perşembe

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