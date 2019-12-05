Ağaçlandırmayı kısıtlayan etmenler tartışıldı

– Prof. Dr. Oktay Yıldız, ağaçlandırma çalışmalarının maliyeti yüksek olduğu için her türlü tehdite karşı korunması gerektiğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Konferanslar Serisi’nin 44. sayısında Prof. Dr. Oktay Yıldız “İç Anadolu Bölgesi kurak sağa ağaçlandırma uygulamaları” başlıklı sunumunda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Orman Fakültesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Orman Fakültesi ile özdeşleşen konferanslar serisinin 4 yıldan beri yapıldığını ifade ederek, bu konferansların genel kültür gelişimi açısından önemine değindi.

“İç Anadolu Bölgesi kurak sağa ağaçlandırma uygulamaları” hakkında yaptığı çalışmaları ve bilgilerini katılımcılarla paylaşan Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yıldız, yaklaşık 10 yıldır İç Anadolu Bölgesi’nde ağaçlandırma çalışmaları yürüttüğünü ifade ederek, arazi bozulmalarının yeni güvenlik sorunları içerisinde yer aldığının altını çizdi.

Ağaçlandırmayı kısıtlayan etmenlerin başında; su, iklim, düzensiz yağışlar, aşırı buharlaşma gibi nedenlerin olmasına karşın, asıl ve en önemli nedenin sosyal baskı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Oktay Yıldız, ağaçlandırma çalışmalarının maliyeti yüksek olduğu için her türlü tehdite karşı korunması gerektiğini söyledi.

Ağaçlandırma çalışmalarında yapılan yanlışlara da değinen Prof. Dr. Yıldız, tarım üretiminde kullanılan yöntemlerin ağaçlandırma çalışmalarında da yapıldığını, ancak doğal ortamda böyle bir büyüme şekli olmadığından başarılı bir çalışma olmayacağını dile getirdi. Gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarının başarılı olması için türün bölgeye adaptasyonunu sağlaması gerektiğini katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Oktay Yıldız, ağaçlandırma çalışmaları değişen iklim şartlarına karşı kendi kendini yenileyerek varlığını sürdürebiliyorsa, ağaçlandırmada kullanılan türün adaptasyon sürecini tamamladığını ifade etti.

Program sonunda yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için Prof. Dr. Oktay Yıldız’a Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

DÜZCE 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:26

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