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Düzce Belediyesi beyaz masa yeni yerinde

İHA

Düzce Belediyesi hizmet kalitesini artırmak amacıyla personel rotasyonuna devam ediyor. Yalnızca merkez hizmet binasında hizmet veren Beyaz Masa hizmetinin çağrı merkezi kalıcı konutlar bölgesinde bulunan hizmet binasına taşındı.

Düzce Belediyesi beyaz masa yeni yerinde

Düzce Belediyesi hizmet kalitesini artırmak amacıyla personel rotasyonuna devam ediyor. Yalnızca merkez hizmet binasında hizmet veren Beyaz Masa hizmetinin çağrı merkezi kalıcı konutlar bölgesinde bulunan hizmet binasına taşındı.
Düzce Belediyesi kurum hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve hızlı çözüm üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında merkez hizmet binasındaki yoğunluk azaltılmaya devam ediyor. Personelin yaptığı işte uzmanlaşması ve kurum işleyişine hakim olması amacıyla yürütülen rotasyon kapsamında Merkez Hizmet bünyesinde hizmet veren Beyaz Masa Çağrı Merkezi ekipman ve bünyesindeki personel ile Kalıcı Konutlar Bölgesinde bulunan Kalıcı İşyerlerine taşındı. Uzun zamandır teknik altyapı hazırlanması konusunda düzenleme yapılan hizmet binasında personeller ‘Call Center’ mantığı ile çalışacak.
Yeni düzenleme kapsamında Beyaz Masa Çağrı Merkezi hem vatandaşlara daha iyi hizmet verecek hem de kolay ulaşım sağlanacak. Konu hakkında yapılan kısa açıklamada “Beyaz Masa Çağrı Merkezi taşınma ve kurulma işlemi tamamlandı. 5 Aralık 2019 Perşembe gününden itibaren çağrı merkezi yeni yerinde çalışmaya başladı. Çalışmadaki amaç daha iyi hizmet, vatandaşların daha kolay ulaşımını sağlamak, bu girişim ile birlikte personel sayısı da arttırıldı. Çağrı Merkezi yine 24 saat hizmet verecek. Yeni kurulan çağrı merkezi alt yapısı ile birlikte gelen tüm telefonlara daha kolay cevap verilecek” denildi.
Öte yandan Düzce Belediyesi Merkez Hizmet Binasında da Beyaz Masa’yı temsilen personel bulunacak ve vatandaşların şahsi ya da yazılı olarak ilettiği dilekçe başvuruları yine ilgili birimlere anında iletilecek.

DÜZCE

05 Aralık 2019 Perşembe

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