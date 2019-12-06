Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda 21 adet extacy hap ve bir miktar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcısı ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Karaca Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 3 şahıs hakkında ise 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. Şahıslardan 21 adet extacy hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

DÜZCE 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:27

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