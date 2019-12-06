Özel öğrencilerden özel konser

Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinden oluşan koro, müzik ziyafeti verdi. Konsere ilgi yoğun oldu.

3 Aralık Engelliler farkındalık günü kapsamında özel öğrencilerin etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinden oluşan Grup Leblebi konser verdi. Konser öncesinde öğrenciler hazırlamış olduğu resim sergisi gezildi. Programa Vali Dr. Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı’nın yanı sıra okula yardım yapan işadamları, kurum ve kuruluşların yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrenciler ve aileleri katıldı.

Konser öncesinde konuşma yapan Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Gamze Derdiyok, “Özel öğrenciler bu toplumun bir parçasıdır. Onların umutla, güvenle geleceğe bakabilmelerini sağlamak sadece devletimizin değil her bireyin en asli görevlerindendir. İnsan için asıl olan yaşamın detaylarından sıyrılıp kendi zenginliğini görebilmesi, kendi üstünlüğünü fark edebilmesi ve kendisini keşfedebilmesidir aslında. Daha duyarlı, daha umutlu, geleceğe güvenle baktığımız nice güzel günlerde görüşmek dileğiyle” diye konuştu.

Konuşmaların ardından okula yardım yapan ve özel öğrencilerin eğitim görmesi için seferber olan hayırsever işadamlarına Vali Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı tarafından plaket verildi. Hayırsever işadamlarına özel öğrencilerde çiçekler vererek teşekkür etti.

Plaket sunumunun ardından ise okul öğrencilerinden oluşan Grup Leblebi oluşturdukları repertuvarlarındaki şarkı ve türküleri konseri dinlemeye gelenlere verdi.

DÜZCE 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:27

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