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HIV/AIDS farkındalık etkinlikleri düzenlendi

İHA

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya HIV/AIDS Günü dolayısıyla düzenlenen bilgilendirme eğitimi ve kurulan stant ile farkındalık oluşturuldu.

HIV/AIDS farkındalık etkinlikleri düzenlendi

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Dünya HIV/AIDS Günü dolayısıyla düzenlenen bilgilendirme eğitimi ve kurulan stant ile farkındalık oluşturuldu.
Hastane konferans salonunda düzenlenen eğitime sağlık çalışanları ve idari personeller katıldı. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Nevin İnce, eğitimde HIV/AIDS’den korunma, bulaş yolları, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler paylaştı.
Ülkemizde son yıllarda HIV/AIDS vakalarında yıllara göre artış yaşandığına dikkat çeken Öğretim Üyesi, 2019 verilerine göre ülkemizde 25 bin hastanın HIV pozitif olduğu bilgisini paylaştı. Vakaların yüzde 80’nin erkekler arasında 2529 ve 3034 yaş gruplarında görüldüğüne işaret eden Dr. İnce, en sık korunmasız şekilde cinsel temas ile bulaştığını, bunu ilaç kullanımı, anneden bebeğe gebelik döneminde, doğum sırasında veya doğum sonrasında emzirmeyle, kan ve ürünlerinin transfüzyonda ve sağlık çalışanlarına bulaşmanın takip ettiğini kaydetti.
HIV’in günlük yaşamda olağan davranışlarla bulaşmayacağının altını çizen Öğretim Üyesi, el sıkışma, deriye dokunma, okşama, hastanın kullandığı çatal, bıçak, bardak, telefon kulaklığı vb. aletler, tuvalet, duş, sauna, yüzme havuzu gibi ortak kullanım alanlarında, besinler, giysiler, hava yolu, ter ve gözyaşı ile bulaşmayacağını dile getirdi.
En önemli tedavi hedefinin bulaşı engellemek olduğunu kaydeden Öğretim Üyesi İnce, tedavi edilmediğinde AIDS’e dönüşebileceğini dile getirdi. 28 haftalık dönemin hastalığın bulaşıcılığı yönünden kritik bir dönem olduğuna vurgu yapan Öğretim Üyesi, tüm rehberlerde tedaviye hemen başlanması gerektiğinin önerildiğini vurguladı. HIV’in korkulacak bir hastalık olmadığını belirten Nevin İnce, tedavi ile önlenebileceğinin bilinmesi gerektiğini yineleyerek sunumunu sonlandırdı.
Eğitim seminerinin yanında Düzce Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kan Alma Birimi bekleme alanında stant kurularak, HIV virüsünün yayılmasını önlemek ve AIDS hastalığına yönelik farkındalığın yükseltilmesi amacıyla hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

DÜZCE

06 Aralık 2019 Cuma

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