Düzce Üniversitesine birincilik ödülü

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Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Düzce Üniversitesi Hastanesi personelleri, 11. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi’nden ödülle döndü.

Antalya’da gerçekleştirilen kongrede; Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sterilizasyon Ünitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından hazırlanan “Kullanılmış Lümenli Aletlerin Temizlik İşlemleri Sonrasındaki Kirlilik Yükü ve Mikrobiyolojik Yük Miktarlarının Araştırılması” başlıklı poster bildirisi, 96 poster arasından birincilik ödülüne layık görüldü.

Poster bildirisi birincilik ödülünü almaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Düzce Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Emel Çalışkan, Araştırma Görevlisi Nagihan Memiş, Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Elif Saba, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşireleri Ayşe Danış ve Selvi Yener Düzce Üniversitesi’ni başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Poster bildirisini hazırlayan ekibi makamında ağırlayan Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ve Hastane Yönetimi, öğretim üyelerini ve personelleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

DÜZCE 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:27

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