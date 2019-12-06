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Düzce’de muhtarlar her birimden bilgi alacak

İHA

Düzce Belediyesi vatandaşın taleplerini daha yakından dinlemek ve beklentilerin eksiksiz karşılanması amacıyla MuhtarMüdür toplantıları düzenlemeye başladı.

Düzce’de muhtarlar her birimden bilgi alacak

Düzce Belediyesi vatandaşın taleplerini daha yakından dinlemek ve beklentilerin eksiksiz karşılanması amacıyla MuhtarMüdür toplantıları düzenlemeye başladı.
Düzce Belediyesi Muhtarlar ile kurum arasındaki iletişimin yalnızca Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile sınırlı kalmaması için harekete geçti. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün mahalle toplantılarında muhtarlar ve birim müdürleri arasında sorun ve önerilerin daha hızlı çözüme kavuştuğunu tespit etmesi üzerine yapılan çalışma ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün organizesi ile MüdürMuhtar toplantı günleri düzenlenecek. Her müdürlüğün önceden belirlenen bir tarihte mahalle muhtarları ile bir araya geleceği toplantıların ilki Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapıldı.
Tüm Muhtarlar Derneği toplantı salonunda yapılan toplantıda Veteriner İşleri Müdürü Nurettin Özcan’ın yaptığı sunumla hem müdürlük bünyesinde yapılan çalışmalar tüm detayları ile paylaşıldı hem de belediye hizmetlerinin doğru ulaşması için muhtarlara düşen sorumluluklar aktarıldı.

Sokak köpekleri hakkında yasa hatırlatıldı
Veteriner İşleri Müdürü Nurettin Özcan sunumunda sokak köpekleri hakkında gelen şikayetlere değinerek “Vatandaşlarımız sokak köpekleri hakkında siz muhtarlara şikayet ettiklerinde burada dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Biz kulağında küpe olan hayvanlara müdahale edemiyoruz. Küpe, o hayvanın kısırlaştırma ve aşı tedavilerinin tamamlandığını gösterir ve Hayvan Hakları kanununa göre doğal yaşam alanına bırakılması gerektiğini ifade eder. Bu sebeple değerli mahalle muhtarlarımız hem bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirmeli ve bize gelen şikayetleri doğru değerlendirmeli. Bizler de müdahale edilecek durumlara zaman kaybetmeden intikal edebilelim” ifadelerini kullandı.

Veteriner İşleri Hizmetleri Düzce’de eksiksiz yapılmaktadır
Veteriner İşleri bünyesinde yapılan işler hakkında da bilgi veren Özcan “Geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezimizde bulunan tedaviye muhtaç sokak hayvanları 21 gün süre ile müşahade altında tutuyor, gerekli tahlil ve tetkiklerini yaparak sağlığına kavuşmalarını bekliyoruz. Anneli yavruları ayrı kafeslerimizde sıcak ortamlarda muhafaza ediyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız Kurtsuyunda bulunan bakımevimizi de istedikleri zaman ziyaret edebilir. Bunu da buradan bildirelim istiyorum. Siz muhtarlarımızla birlikte hizmet kalitemizi inşallah daha artıracağız” dedi.

DÜZCE

06 Aralık 2019 Cuma

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